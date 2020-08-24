Анонсы: Начались продажи Oukitel C21

MForum.ru
24.08.2020,
Портфолио Oukitel пополнил смартфон C21 на базе чипсета MediaTek Helio P60. Новинка нацелена в бюджетный ценовой сегмент, причем первые 6000 покупателей с 24 по 28 августа получат новинку всего за $89,99 (обычная цена $189,99).
Спецификации Oukitel C21 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 1080x2310 точек, занимающий 93% площади передней панели, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (16+2+2+2 Мп), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Купить новинку можно будет в синем, черном и пурпурным цветах.
© Антон Печеровый,
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