Анонсы: Oukitel Y4800 представлен официально

MForum.ru
16.07.2019,
Состоялся официальный анонс смартфона Oukitel Y4800. В новинке сделан акцент на фотографическую составляющую, включающую в себя 48 Мп основную камеру с 5 Мп вспомогательным сенсором.
В активе Oukitel Y4800 присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет MediaTek Helio P70, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Одним словом, прямой конкурент Redmi Note 7 от компании Xiaomi. Тем более что внешне аппараты очень похожи. ОС – Android 9 Pie. Сейчас аппарат Oukitel Y4800 на стадии предзаказа с ценником порядка $250, финальная цена будет на $50 выше.
© Антон Печеровый,
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