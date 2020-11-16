Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч

16.11.2020, MForum.ru

Компания Oukitel готовит к релизу смартфон Oukitel WP10, который будет поддерживать сети 5G. Аналогично другим моделям производителя, Oukitel WP10 будет радовать хорошей автономностью: за счет АКБ емкостью 8000 мАч новинка сможет выдержать 48 часов активного использования в сети 5G.

Oukitel WP10 относится к классу защищенных устройств. Он соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G и сертифицирован по IP69K, что означает допустимость воздействия на него даже мойкой высокого давления. Основа аппаратной платформы устройства чип Dimensity 800, диагональ экрана – 6,67 дюйма при разрешении FullHD+. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного сенсора, 13 Мп сенсора со сверхширокоугольной оптикой и двумя сенсорами разрешением 2 Мп. В части записи видео речь идет о 4К@30fps. Цена новинки на время предпродаж составит $369,99, стандартную цену производитель обозначил как $669,99.