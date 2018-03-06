Анонсы: Oukitel WP5000 – крепкий корпус, IP68 и 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
06.03.2018,
В ассортименте компании Oukitel появился смартфон WP5000. Новинка получила 5,7-дюймовый дисплей с набирающим популярность соотношением сторон 18:9, прочный корпус из сплава цинка и военного три-защитного пластика и сертификацию по стандарту IP68.
Аппаратная платформа Oukitel WP5000 включает в себя чипсет Helio P25, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+ слот для карт microSD), сдвоенную 16 Мп камеру (интерполяция до 21 Мп), 8 Мп камеру на передней панели (интерполяция до 13 Мп) и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Дату анонса и цену устройства производитель пока не сообщает.
© Антон Печеровый,
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