Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro

03.10.2025, MForum.ru

Ожидается, что 15 октября в Китае компания Honor представит смартфоны Magic 8 и Magic 8 Pro, работающие на чипсете Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Согласно свежим утечкам, новинки будут схожи в фоточасти, но будут отличаться дисплеями, емкостью аккумулятора и технологией зарядки.

Ожидается, что Magic 8 будет оснащен 6,58-дюймовым плоским дисплеем разрешением 1,5 К. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 90 Вт. Но, в отличие от Pro-модели, он не будет поддерживать беспроводную зарядку.

Тыловая камера будет включать в себя 50 Мп основной сенсор, 50 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 200 Мп сенсор с перископическим телеобъективом, а также сенсор red maple. Red maple представляет собой мультиспектральный или спектрально-цветной датчик изображения, предназначенный для повышения точности цветопередачи, особенно в условиях меняющегося освещения. На передней панели может быть установлена 50-мегапиксельная камера для селфи. Ожидается, что Honor Magic 8 будет представлена в черном, белом, светло-голубом и золотом цветах.

Honor Magic 8 Pro оснащен 6,71-дюймовым экраном разрешением 1,5 К. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 7200 мАч в паре с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. Фоточасть ожидается аналогичной базовой модели. Ожидается, что он поступит в продажу в черном, белом и синем исполнении. Также возможно появление золотой версии.

Помимо серии Magic 8, ожидается, что Honor представит планшет MagicPad 3 Pro. Это флагманское устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, 13,3-дюймовым ЖК-экраном разрешением 3,2К с частотой обновления 165 Гц. Емкость аккумулятор этой новинки составит 12 450 мАч.

