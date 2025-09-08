Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально

08.09.2025, MForum.ru

Компания Honor представила Honor Play10, представляющий собой смартфон начального уровня. В отличие от моделей серии Play (включая Play10C, представленный месяц назад) эта новинка поддерживает только 4G и работает под управлением Android Go Edition.

Honor Play10 базируется на Helio G81. Она поставляется в двух конфигурациях – 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Конечно, по современным меркам 4 ГБ ОЗУ маловато, но мы видели телефоны с таким объемом оперативной памяти, работающие под управлением Android, а не Go edition (включая Play10C). В любом случае, по крайней мере, это лучше, чем Play9A, в котором использовался Helio G36. Зато встроенную память можно расширить с помощью карт microSD объемом до 1 ТБ.

Honor Play10 оснащен дисплеем диагональю 6,74 дюйма при разрешении 720 x 1600 пикселей. В вырезе экрана размещена 5-мегапиксельная камера для селфи, а на задней - 13-мегапиксельная. Обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 1080p.

За автономность Honor Play10 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Размеры новинки 167,7 x 77,7 x 8,55 мм, вес 189 г. Кроме того в Play10 присутствуют 3,5-мм разъем для наушников, FM-радиоприемник, а также дактилоскопический сенсор. Поддержка NFC отсутствует, поддерживаются Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1.

Купить новинку можно в цветах Ocean Cyan, Starry Purple и Midnight Black. Цена пока не объявлена, но высокой она быть не может. Также можно ожидать, что новинка станет бесплатным приложением при условии покупки определенного объема услуг связи.