Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально

MForum.ru
08.09.2025,
Компания Honor представила Honor Play10, представляющий собой смартфон начального уровня. В отличие от моделей серии Play (включая Play10C, представленный месяц назад) эта новинка поддерживает только 4G и работает под управлением Android Go Edition.
Honor Play10 базируется на Helio G81. Она поставляется в двух конфигурациях – 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Конечно, по современным меркам 4 ГБ ОЗУ маловато, но мы видели телефоны с таким объемом оперативной памяти, работающие под управлением Android, а не Go edition (включая Play10C). В любом случае, по крайней мере, это лучше, чем Play9A, в котором использовался Helio G36. Зато встроенную память можно расширить с помощью карт microSD объемом до 1 ТБ.
Honor Play10 оснащен дисплеем диагональю 6,74 дюйма при разрешении 720 x 1600 пикселей. В вырезе экрана размещена 5-мегапиксельная камера для селфи, а на задней - 13-мегапиксельная. Обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 1080p.
За автономность Honor Play10 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Размеры новинки 167,7 x 77,7 x 8,55 мм, вес 189 г. Кроме того в Play10 присутствуют 3,5-мм разъем для наушников, FM-радиоприемник, а также дактилоскопический сенсор. Поддержка NFC отсутствует, поддерживаются Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1.
Купить новинку можно в цветах Ocean Cyan, Starry Purple и Midnight Black. Цена пока не объявлена, но высокой она быть не может. Также можно ожидать, что новинка станет бесплатным приложением при условии покупки определенного объема услуг связи.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru
29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru