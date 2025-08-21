Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч

21.08.2025, MForum.ru

Honor работает над несколькими новыми телефонами для китайского рынка. После Honor Magic 8 и Magic 8 Pro, выход которых ожидается в октябре этого года, бренд может выпустить серию Honor GT 2 на базе чипа Snapdragon 8-й серии (до конца этого года).

Honor X70

Компания также работает над созданием смартфона, оснащённого аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Digital Chat Station постепенно раскрывает ключевые подробности об этом телефоне. Сегодня он опубликовал следующий пост на Weibo, в котором подтвердил размер дисплея и сроки запуска устройства.

Согласно сообщению DCS, таинственный телефон Honor с аккумулятором емкостью 10 000 мАч на борту будет оснащен SoC Dimensity 8500. Он рассказал, что его текущий технический прототип оснащен 6,79-дюймовой OLED-панелью LTPS, поддерживающей разрешение 1,5 тыс. пикселей.

Также источник добавил, несмотря на емкую батарею, рассчитанную на экстремальную долговечность, толщина устройства по-прежнему довольно приемлемая.

Что касается презентации, то ожидается, что она состоится в первой половине 2026 года. Ясности с названием устройства и данных о том, в какую серию оно войдет, пока нет.

В настоящее время смартфоном Honor, с самым емким АКБ, является Honor X70. Напомню, он представляет собой смартфон среднего класса на базе Snapdragon 6 Gen 4, который оснащен батареей емкостью 8300 мАч. Он весит 199 граммов, причем его толщина всего 8,0 мм. Таким образом, загадочный телефон Honor емкостью 10 000 мАч может иметь толщину менее 9 мм и весить 210-220 граммов, что вполне разумно, учитывая его огромный размер батареи.