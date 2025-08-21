Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч

MForum.ru
21.08.2025,
Honor работает над несколькими новыми телефонами для китайского рынка. После Honor Magic 8 и Magic 8 Pro, выход которых ожидается в октябре этого года, бренд может выпустить серию Honor GT 2 на базе чипа Snapdragon 8-й серии (до конца этого года).
Honor X70
Компания также работает над созданием смартфона, оснащённого аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Digital Chat Station постепенно раскрывает ключевые подробности об этом телефоне. Сегодня он опубликовал следующий пост на Weibo, в котором подтвердил размер дисплея и сроки запуска устройства.
Согласно сообщению DCS, таинственный телефон Honor с аккумулятором емкостью 10 000 мАч на борту будет оснащен SoC Dimensity 8500. Он рассказал, что его текущий технический прототип оснащен 6,79-дюймовой OLED-панелью LTPS, поддерживающей разрешение 1,5 тыс. пикселей.
Также источник добавил, несмотря на емкую батарею, рассчитанную на экстремальную долговечность, толщина устройства по-прежнему довольно приемлемая.
Что касается презентации, то ожидается, что она состоится в первой половине 2026 года. Ясности с названием устройства и данных о том, в какую серию оно войдет, пока нет.
В настоящее время смартфоном Honor, с самым емким АКБ, является Honor X70. Напомню, он представляет собой смартфон среднего класса на базе Snapdragon 6 Gen 4, который оснащен батареей емкостью 8300 мАч. Он весит 199 граммов, причем его толщина всего 8,0 мм. Таким образом, загадочный телефон Honor емкостью 10 000 мАч может иметь толщину менее 9 мм и весить 210-220 граммов, что вполне разумно, учитывая его огромный размер батареи.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новости компаний] Услуги B2C: МТС открыла доступ к оплате без комиссии еще 8 популярных игр / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru