Услуги B2C: МТС открыла доступ к оплате без комиссии еще 8 популярных игр

Пока еще не запрещено играть в зарубежные видеоигры, в них играют многие в нашей стране. А вот оплатить их покупку или пополнить свой баланс карточкой российского банка бывает непросто. МТС сообщает о расширении списка игр, за которые можно платить через сайт сервиса МТС Оплата. Геймеры смогут пополнить баланс без комиссии еще восьми популярных игр: Blood Strike, Farlight, Honor of Kings, Identity V, Love and Deepspace, Magic Chess: Go Go, Once Human и ZEPETO.

«Мы следим за всеми трендами и новинками в гейминге и постоянно увеличиваем список игр, доступных для оплаты. Сервис МТС Оплата активно растет, и если раньше он был ориентирован преимущественно на геймеров, то сейчас мы добавили возможность оплаты еще порядка 50 сервисов для работы, учебы и бизнеса. Для удобства пользователей вывели их в отдельную витрину, разделив игры и бизнес-сервисы», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Сейчас на игровой витрине сервиса МТС Оплата доступно пополнение баланса порядка 40 зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и другие. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

Оплата проходит в пару кликов через СБП или с лицевого счета абонента МТС. Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Еще одна интересная возможность - если нужный сервис не представлен на сайте, можно направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса МТС Оплата. .

теги: услуги B2C платежные сервисы МТС

