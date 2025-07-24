Услуги B2C: МТС открыла доступ к оплате без комиссии еще 8 популярных игр

MForum.ru
24.07.2025,
Пока еще не запрещено играть в зарубежные видеоигры, в них играют многие в нашей стране. А вот оплатить их покупку или пополнить свой баланс карточкой российского банка бывает непросто. МТС сообщает о расширении списка игр, за которые можно платить через сайт сервиса МТС Оплата. Геймеры смогут пополнить баланс без комиссии еще восьми популярных игр: Blood Strike, Farlight, Honor of Kings, Identity V, Love and Deepspace, Magic Chess: Go Go, Once Human и ZEPETO.
«Мы следим за всеми трендами и новинками в гейминге и постоянно увеличиваем список игр, доступных для оплаты. Сервис МТС Оплата активно растет, и если раньше он был ориентирован преимущественно на геймеров, то сейчас мы добавили возможность оплаты еще порядка 50 сервисов для работы, учебы и бизнеса. Для удобства пользователей вывели их в отдельную витрину, разделив игры и бизнес-сервисы», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.
Сейчас на игровой витрине сервиса МТС Оплата доступно пополнение баланса порядка 40 зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и другие. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.
Оплата проходит в пару кликов через СБП или с лицевого счета абонента МТС. Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.
Еще одна интересная возможность - если нужный сервис не представлен на сайте, можно направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса МТС Оплата. .
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: услуги B2C платежные сервисы МТС
--
Публикации по теме:
06.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2024 - ростом выручки на фоне сокращения прибыли / MForum.ru
17.10. [Новости компаний] B2B: Билайн-бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов / MForum.ru
29.06. [Новости компаний] Услуги: Билайн с Альфа-банком и Mastercard выпустили цифровую карту Кэшбэк 1-5-25 / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Услуги: Билайн Бизнес запустил цифровую платформу - биллинг для автоматизации расчетов / MForum.ru
10.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн и платежная система Мир будут развивать сервисы совместно / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru