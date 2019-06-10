Телеком: Билайн и платежная система Мир будут развивать сервисы совместно

10.06.2019, MForum.ru

ВымпелКом (Билайн) и национальная платежная система Мир будут совместно развивать сервисы на территории РФ, соглашение об этом на днях подписали Василь Лацанич, гендиректор ВымпелКом, и Владимир Комлев. председатель правления и гендиректор Мир.

Компании намерены развивать инновационные платежные сервисы, основанные на технологии предиктивной обработки данных и AI. Звучит не очень конкретно? В частности, планируется формировать персонализованные платежные приложения для держателей карт Мир.

В этой сделке ВымпелКом выступит провайдером цифровых сервисов для бизнеса. Оператор уже использует соответствующие возможности для собственного маркетинга, но также готова тиражировать их для различных корпоративных клиентов.

Для системы Мир договоренность с ВымпелКом, это возможность, не тратя много времени на собственные разработки, расширить направление персональных приложений для пользователей карт системы - востребованная на сегодня тема.

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Пресс-релиз

Платежная система «Мир» и Билайн займутся совместным развитием сервисов на территории РФ 6 июня 2019 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и национальная платежная система «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сервисов на территории РФ. Подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 Василем Лацаничем со стороны Билайн и Владимиром Комлевым от платежной системы «Мир».

По условиям соглашения результатом сотрудничества Билайн и платежной системы «Мир» станет развитие инновационных платежных сервисов, основанных на технологии предиктивной обработки данных и искусственного интеллекта. Подобное сотрудничество позволит формировать персонализированные платежные предложения для держателей карт «Мир».

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Билайн продолжает развиваться как провайдер цифровых сервисов для бизнеса, предлагая нашим клиентам не только традиционные услуги связи, но и сложные инновационные решения. Наши возможности по работе с данными применимы для развития и оптимизации любых направления деятельности наших клиентов, в первую очередь в создании более эыфективных продуктов. Мы успешно используем такие возможности в собственном маркетинге и готовы предлагать корпоративным клиентам наши решения, разработанные в строгом соответствии с действующим законодательством».

Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор, платежная система «Мир»: «Сегодня персонализация клиентских предложений – важный тренд. Я уверен, что сотрудничество с Билайн позволит нам расширить это направление бизнеса и создавать продукты, максимально релевантные конечному пользователю – держателю карты «Мир»».

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теги: телеком ПМЭФ контракты соглашения Билайн Вымпелком финансовые сервисы персонализованные