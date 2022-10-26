Российское оборудование: Разработка отечественного телеком-оборудования обретает все более четкие контуры

26.10.2022, MForum.ru

Наметились не только желающие заниматься соответствующими разработками, но и подходы к финансированию.

Вчерашняя информация ТАСС говорит о трех проектах общей стоимостью 30 млрд рублей, в которых разработчики берут на себя 50% финансирования, а другие 50% планирует обеспечить государство.

Давайте пройдемся по участникам российского рынка - посмотрим, кто и что собирается делать.

⚙️ ИКС-Технологии (ИКС Холдинг / Yadro). Компания готова заниматься разработками базовой станции стандарта LTE. Якорным заказчиком может стать Ростелеком. Также разработчик хотел бы заключить форвардные контракты с Вымпелком и МегаФон в декабре 2022 года.

⚙️ МТС-Электроника. Занимается темой отечественного телеком-оборудования, ранее с прицелом на 5G. Ранее под этим подразумевалась скорее локализация производства западного оборудования. В последнее время данных об активности этой компании не видел.

⚙️ НИИ Радио и Лаборатория инфокоммуникационных сетей (ЛИС). Ранее заявляли о разработанной базовой станции LTE для диапазона 2.3 - 2.4 ГГц. Вероятно, речь идет о базовой станции для использования в рамках "ликвидации цифрового неравенства", то есть, прежде всего, для обеспечения покрытия в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Заказчиком может выступать Ростелеком. В 2022 году было проведено тестирование разработки в Балашихе, в котором принимал участие Ростелеком.

⚙️ Объединение НТР и Булат. Занимаются ровно тем же самым, что НИИ Радио и ЛИС, то есть разработкой базовой станции стандарта LTE/2G для использования в малонаселенных пунктах в рамках программы УЦН. Статус этих работ неизвестен.

⚙️ Протей. Компания выступит разработчиком ПО для ядра мобильной сети (LTE/3G/2G?), якорным заказчиком готова стать Tele2.

⚙️ Ростех. Будет отвечать за выпуск базовых станций силами входящих в Ростех производственных компаний. Кроме того, координирует разработку соответствующего оборудования в таких компаниях как ООО "Спектр". Ростех и Минцифры подписали в 2022 году договор в рамках которого планируется выделение субсидии в размере 21,5 млрд руб. на разработку российских решений сотовой связи.

⚙️ Сколтех. Разработчик решения OpenRAN 5G (p5G) - RU (производить готов Элтекс), DU, CU, ядро - виртуализованное решение, которое может работать на серверах Аквариус с платами ускорения; софт - разработка Сколтех. Конфигурация радиомодуля и сети: поддержка до 8х8 MIMO (на выставке показывается работа модуля в конфигурации 4x4 MIMO), мощность на канал - до 20 Вт, полоса 100 МГц в диапазоне n79 (4.4-5.0 ГГц). Опытные образцы базовой станции с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц будут изготовлены во втором квартале 2023 года.

⚙️ Спектр (Созвездие - Ростех). В начале 2022 года был представлен "функциональный макет" отечественной BS 5G якобы "на российских электронных компонентах". Спектр вел разработку отечественной BS в рамках соглашения Госкорпорации с Правительством РФ о развитии мобильных сетей 5G. Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планировались в 2023 году. Серийное производство планировалось начать в 2024 году. Также была представлена интегрированная базовая станция R45F(N), которая предназначена для обеспечения беспроводного доступа в сетях четвёртого поколения (LTE / LTE-Advanced). Она поддерживает технологии VoLTE, NB-IoT, MCPTT, eMBMS. На начало 2022 года позиционировалась как единственная базовая станция 4G/LTE, получившая статус телекоммуникационного оборудования отечественного производства.

⚙️ Тенет, Казань, Татарстан. Компания располагает решением BS LTE.

⚙️ Yadro. (См. ИКС-Холдинг)

Есть и другие участники процесса, например, тот же Микран. И, наверное, я кого-то забыл включит в этот список, подсказывайте кого.

Общие проблемы российских разработчиков состоят в том, что:

1. На сегодняшний день невозможно создать решение BS LTE на базе исключительно российских электронных компонентов, нужны компоненты зарубежные, которые придется закупать и ввозить из-за рубежа. На сегодня каких-то серьезных проблем с этим, похоже, нет. Появятся ли такие проблемы в дальнейшем - как знать?

2. Налаживание серийного производства. В целом не должна стать серьезным препятствием, но, минимум, 1.5-2 года на его налаживание потребуется.

3. Качество российских решений LTE (и, в дальнейшем, 5G). Здесь стоит понимать, что зарубежное оборудование LTE, прошло апробация в течение более 15 лет, в том числе на сетях, обслуживающих десятки и сотни миллионов абонентов. Российское оборудование на первых порах будет неизбежно "сырым".

4. Финансирование. Форвардные контракты - это ни что иное, как предложение оператором финансировать разработки с неизвестным результатом. Возможно эти средства будут потеряны, возможно в обмен на них операторы получат решения дорогие и не очень качественные. В лучшем сценарии - все будет хорошо.

5. Совместимость. На российских сетях действуют сотни тысяч базовых станций. При переходе на российское оборудование важно обеспечить полную совместимость российских решений с уже развернутыми зарубежными. Возможно ли это и в каком объеме будет обеспечена совместимость - вопрос на сегодня все еще открытый. Если совместимость не будет обеспечена, применимость российских решений будет ограничена. Либо придется отказаться от солидной доли ранее сделанных инвестиций и заменять все ранее установленное железо на российского (будет ли возможность произвести его в надлежащем объеме).

6. Кадры. Очень важный пункт и связанная с ним проблема. В России на сегодня можно говорить о нехватке специалистов по разработке телеком-решений, как в области ПО и железа. Есть немалая специфика телекома, которую не так уж просто быстро усвоить даже квалифицированным программистам общего профиля, то же касается и обычных разработчиков электроники. Сложность решения кадровой проблемы в том, что она из разряда "девять женщин не могут родить ребенка за 1 месяц", то есть подготовка таких специалистов требует не только ее осознания и финансирования ее решения, но и, банально, немалого времени.

Усложняет решение этой проблемы утечка специалистов за рубеж, обострившаяся в 2022 году с конца февраля и особенно с конца сентября.

Это не все проблемы, а лишь самые очевидные для меня. На деле их будет больше.

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теги: #телеком #оборудование #операторы #сделановРоссии