ЦОД: DNS воспользуется мощностями ЦОД KeyPoint и услугами beeline cloud

11.09.2023, MForum.ru

Стороны подписали трехстороннее соглашение, которое предусматривает предоставление инфраструктуры ЦОД компании KeyPoint для размещения оборудования DNS. beeline займется технической и организационной поддержкой проекта и предоставит партнерам каналы связи.

Группа компаний Key Point располагает ЦОД емкостью 400-1200 стоек во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ставрополе. Планируется развернуть ЦОДы емкостью 50-400 стоек еще в 30 городах страны.

В DNS надеются улучшить качество и безотказность работы своих корпоративных систем за счет использования инфраструктуры сертифицированного ЦОД.

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теги: ЦОД билайн ВымпелКом Key Point контракты

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