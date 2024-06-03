CDN, кэширующие сервера: Вымпелком и VK ускорили загрузку видеоконтента в сервисах VK для клиентов Билайна

03.06.2024, MForum.ru

VK разместила сеть кэширующих серверов на узлах связи Билайна. Это позволяет пользователям в различных населенных пунктах России загружать контент не из центральных ЦОД, а с ближайшего кэш-сервера. По данным компаний, это позволяет сокращать задержки при загрузке "тяжелого" контента из VK в среднем на 30%.

ВымпелКом занимается темой кэширующих и CDN-серверов уже далеко не первый год, в частности, оператор рассказывал о соответствующих работах еще в 2022 году. В некоторых случаях можно добиваться выигрыша в скорости загрузки контента вплоть до 2 раз. Партнерства в этом вопросе с крупными участниками рынка UGC контента - правильный шаг, обеспечивающий пользователям улучшение клиентского опыта.

Вице-президент билайна по операторскому бизнесу Сергей Быков:

«Благодаря совместной работе с коллегами из VK были учтены взаимные особенности физической и логической топологии сетей, предпочтения пользователей конкретного региона, подобраны оптимальные настройки для быстрого старта видеороликов у наших клиентов».

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова:

«Мы видим рост как загрузки, так и потребления видеоконтента на наших платформах. Расширение нашей инфраструктуры, в том числе через партнерства с операторами связи, позволяет сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей».

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Основной источник видеоконтента для российских пользователей - Youtube. Но и российской соцсетью VK пользуются многие, поэтому усилия партнеров вполне уместны и будут, вероятно, оценены пользователями. Видео-тема в VK реализована все еще очень слабо, контент унылый и непредставительный, статистика из-за автопросмотров недостоверна, лишь совсем недавно сервис додумался объединить Клипы и Видео в одном приложении. Но вот, как видим, хотя бы по инфраструктурной части, по части кэширующих серверов решили улучшить ситуацию. Дело это недешевое, поэтому вряд ли речь идет об очень масштабных мерах. Судить об этом сложно, т.к. в пресс-релизе нет конкретных данных - сколько именно было установлено таких серверов, в скольких ЦОД и т.п.

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теги: Билайн ВымпелКом видеоконтент кэширующие сервера

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