Развитие сетей: Вымпелком нарастил пропускную способность соединения с VK до 2 Тбит/c

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Развитие сетей: Вымпелком нарастил пропускную способность соединения с VK до 2 Тбит/c

05.10.2022, MForum.ru

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Вымпелком сообщает о расширении пропускной способности стыков с сервисами VK более, чем до 2 Тбит/c. Стыками принято называть прямые соединения между двумя сетями, в данном случае, между сетью Вымпелком и серверами VK.

 

 

В марте 2022 года после известных заявлений, часть пользователей западных социальных сетей переместилась в российские социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники. Это привело к быстрому росту трафика на стыках билайн-VK, на 40%-50%. Чтобы компенсировать этот рост специалисты компании нарастили пропускную способность стыков на 20%, более чем до 2 Тбит/с.

Прямые стыки билайн-VK организованы в 11 городах России. Лидерами по росту потребления трафика за 8 месяцев 2022 года стали Дальний Восток, Юг России и Центральный регион.

Кроме расширения стыков, была проведена их модернизация, в частности, установлены кэширующие сервера VK в ярославском ЦОД билайн откуда идет дистрибуция трафика абонентам билайн во многих городах страны. Это уменьшает задержку доставки контента.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайн:

«VK располагает самой разветвленной сетью доставки контента среди российских компаний в этой сфере и строит сеть по таким же принципам, что и операторы связи, поэтому наше взаимодействие очень понятное. По количеству трафика, потребляемого пользователями сети билайн, сервисы VK являются самыми популярными. Что касается цифр, то мы увеличили стыки только на 20%, потому что имелся достаточный запас, сделанный заблаговременно под ежегодный рост трафика и резервирование».

Владимир Треухов, директор по взаимодействию с операторами связи VK:

«билайн — наш давний и надежный партнер. Мы очень рады, что компания всегда оперативно расширяет стыки с VK как в центральных узлах, так и в регионах. Кроме того, у нас с билайном полностью совпадают взгляды на необходимость резервирования, и все наши подключения обладают хорошим запасом прочности. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы пользователи VK и билайна никогда не испытывали проблем с доступом к нашим сервисам».

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн развитие сетей социальные сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

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