CDN: Билайн объявляет о значительном расширении мощности сети CDN

12.03.2025, MForum.ru

В рамках очередного этапа модернизации инфраструктуры сети CDN, ее мощность сети выросла в 2 раза и сейчас достигает 6 Тбит/с.

CDN (Content Delivery Network – сеть доставки контента) это важный инструмент любого провайдера цифровых услуг, связанных с предоставлением быстрого доступа к контенту, прежде всего, к видео.

Именно наличие CDN с достаточным запасом мощности позволяет «видосикам» летать на телефоне, а не подгружаться еще несколько секунд после клика, да еще с перерывами при воспроизведении.

По мере роста тяжести контента, например, по мере роста количества роликов, записанных в 4К, растет и нагрузка на инфраструктуру сети CDN, что вынуждает владельцев таких сетей постоянно инвестировать в их развитие и умощнение.

В плане устройства сети CDN – это распределенная инфраструктура серверов, предназначенная для ускорения доставки контента пользователям. Она работает по географическому принципу: копии данных (видео, изображения, веб-страницы) кэшируются на серверах, расположенных как можно ближе к конечным пользователям. Это снижает задержки и нагрузку на центральные серверы и серверы контент-провайдеров.

Билайн, в лице дочернего бизнеса CDNvideo, основанного в 2010 году, активно развивает сеть доставки контента. У компании более 250 точек присутствия на территории России, обеспечены прямые стыки с рядом российских операторов связи и популярными российскими контент-платформами, например, Okko, ivi, ВКонтакте и т.п.

Для этого была проведена установка еще нескольких десятков специализированных серверов, оптимизированных для эффективной обработки различных типов интернет-трафика. Кроме того, организованы дополнительные сетевые присоединения с различными операторами связи – это дополнительно повысило надежность и производительность системы.

«Увеличивая пропускную способность, CDNvideo гарантирует, что контент будет доступен быстро и без задержек, независимо от количества одновременных запросов», — прокомментировал заместитель генерального директора CDNvideo Константин Колесов.

Кроме того, Вымпелком предоставляет CDN-сервис в партнерстве beeline cloud с компанией Platformcraft. Растущий спрос на услуги CDN и облачные сервисы в России требуют от партнеров постоянного обновления CDN-инфраструктуры практически по всей стране. Новая архитектура включает кластеры более, чем в 40 городах РФ и СНГ. Инфраструктура beeline cloud поддерживает трансляцию видео в формате 4K и обладает встроенными механизмами защиты от DDoS-атак. Поддержка современных протоколов, включая HTTPS, HTTP/2, WebSocket и IPv6, способствует повышению безопасности и производительности работы ресурсов клиентов.

По словам Антона Аплемаха, руководителя проекта, более 2 тысяч компаний уже выбрали решения beeline cloud для оптимизации своих веб-ресурсов. «Увеличенная ёмкость сети позволит нашим клиентам обеспечить быстрый доступ к контенту для миллионов пользователей, независимо от их местоположения и уровня нагрузки, что положительно скажется на лояльности аудитории и росте конверсии»,

В условиях известных сложностей CDN сети Google в России, такие новости от ВымпелКом не могут не радовать.

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теги: Билайн ВымпелКом CDN сети доставки контента CDNvideo

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