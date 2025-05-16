Итоги: ВымпелКом отчитался за первый квартал года

16.05.2025, MForum.ru

ПАО «ВымпелКом», одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2025 года. Приведу текст пресс-релиза компании. Комментариев не будет.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«В первом квартале 2025 года мы завершили подготовку новой стратегии, начав её реализацию с конца прошлого года. Это поворотный момент для Билайна — стратегия нацелена на обеспечение быстрого и устойчивого роста за счёт технологического развития и улучшения клиентского опыта. В начале года мы укрепили позиции в ключевых сегментах, запустили востребованные продукты и продолжаем активно инвестировать в развитие инфраструктуры и продуктовые платформы. Благодаря высокой финансовой эффективности нашей компании, мы имеем все возможности поддержать реализацию новой стратегии ростом инвестиций даже в нынешних сложных макроэкономических условиях. При этом, капиталовложения финансируются полностью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга. Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании. Мы утвердили новую HR-стратегию, которая отражает наш взгляд не только на сегодняшнюю, но и на завтрашнюю актуальную, открытую и гибкую рабочую среду. Мы строим Билайн как компанию, где ценится сам человек и его инициативность, развитие и предпринимательский дух, — чтобы вместе с сильной командой создавать технологии, которые делают жизнь клиентов безопаснее, удобнее и проще».

Основные финансовые показатели за первый квартал 2025 года

🔸 Выручка по операционной деятельности за 1 кв. 2025 года достигла 77,5 млрд руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика показателя определялась ростом на 4,7% более маржинальной выручки от продажи услуг (сервисной выручки) в связи с увеличением потребления как телекоммуникационных услуг, так и цифровых нетелеком-сервисов со стороны клиентов компании.

🔸 EBITDA за 1 кв. 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,0% до 33,3 млрд руб. Рост EBITDA был обусловлен ростом выручки от продажи услуг (сервисной выручки), который был скомпенсирован ростом операционных расходов.

🔸Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,5 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за 1 кв. 2024 года и составила 42,9%.

🔸Чистая прибыль за 1 кв. 2025 года достигла 10,7 млрд руб.

🔸 Капитальные затраты увеличились до 19,1 млрд руб., а их интенсивность (отношение к выручке по операционной деятельности) выросла до 24,6%. Такая динамика связана с ускорением капиталовложений в телекоммуникационную инфраструктуру, а также различием в графике реализации инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, компания продолжает финансировать инвестиционную программу за счёт собственных средств и без увеличения долговых обязательств.

🔸 Долговая нагрузка компании (отношение чистого долга к EBITDA) снизилась на 0,14 ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,43. Средневзвешенная ставка по долгу на 31 марта 2025 года составила 12,14%, оставаясь существенно ниже ключевой ставки ЦБ РФ.

Ключевые события первого квартала 2025 года

Телекоммуникационный бизнес

🔸 В феврале 2025 года Билайн подключил всем своим клиентам бесплатно и по умолчанию базовую версию «Виртуального помощника» — сервиса, который объединяет функции персонального секретаря и мощного антиспам-фильтра, а также блокирует мошеннические звонки.

🔸 В 1 кв. 2025 года количество заблокированных мошеннических и спам звонков составило 270 млн, а количество звонков с корпоративным сервисом идентификации вызовов «Этикетка» составило 150 млн (за всё время работы сервиса с момента его запуска — 514 млн). Для клиентов «Этикетки» стала доступна установка индивидуальной подписи и информирование о теме предстоящего разговора в зависимости от целей звонка.

🔸 Согласно статистике компании, основным каналом для мошеннических атак стал мессенджер WhatsApp , на который приходится 70% всех зафиксированных попыток обмана пользователей. Функция защиты в мессенджерах, встроенная в «Виртуальный помощник», помогает абонентам распознавать и блокировать подозрительные звонки, которые могут являться частью фишинговых схем и других видов мошенничества.

🔸 В январе 2025 года была запущена безлимитная тарифная опция для отечественных видеосервисов, а также стартовало партнёрство с футбольным клубом ЦСКА, в рамках которого представлен специальный тарифный план для болельщиков.

🔸 В 1 кв. 2025 года были улучшены условия роуминга в Республике Беларусь, а доступное число стран с роумингом от Билайна увеличилось до 191.

Цифровые нетелеком-сервисы

Облачные продукты и сервисы кибербезопасности

🔸 Выручка в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности за 1 кв. 2025 года выросла на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🔸 Дочерняя компания Билайна CDNvideo в результате проведенной модернизации увеличила пропускную способность российского сегмента своей сети доставки контента вдвое до 6 Тбит/с, в результате чего обеспечена непрерывная доступность контента независимо от количества одновременных запросов.

🔸В сотрудничестве с технологическим партнером Platformcraft облачное подразделение Билайна beeline cloud модернизировало сервис CDN , который позволяет интегрировать решения для доставки контента с облачной экосистемой, оптимизированной под задачи высоконагруженных цифровых сервисов.

Цифровая реклама и сервисы на основе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ)

🔸 Была расширена сеть для трансляции рекламы с помощью установки 2,5 тыс. экранов в ретейл-сетях крупнейших городов страны.

🔸 Билайн запустил ИИ-помощника для создания рекламных текстов таргетированных SMS-рассылок, который позволяет клиентам легко создавать продающие рекламные тексты, привлекающие внимание целевой аудитории и повышающие эффективность рекламной кампании.

🔸 Совместно с одним из лидеров российского рынка ИИ red_mad_robot запущено стратегическое партнерство, в рамках которого планируется совместно разрабатывать ИИ-инструменты для цифровизации бизнес-процессов, создания клиентских решений и повышения операционной эффективности.

🔸 Совместно с Fersol расширено использование геоаналитических инструментов для выявления наиболее перспективных территорий для найма сотрудников на удаленные производственные объекты. Технология была успешно протестирована при реализации крупного инфраструктурного проекта в Арктической зоне.

🔸 Точность распознавания речи технологии речевой аналитики, которая используется в решении Билайна для офисной телефонии «Облачная АТС», за счёт дообучения моделей и применения современных архитектур повысилась до 85%.

Развитие инфраструктуры

🔸 Компания продолжает активно инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Так, по состоянию на 31 марта 2025 года количество базовых станций выросло на 7,5% год к году и достигло 216,9 тыс., а количество площадок (сайтов) выросло на 4,8% и составило 58,0 тыс.

🔸В 1 кв. 2025 года объем дата-трафика на сети вырос на 11,4% году к году и составил 2433 петабайт, а доля VoLTE в голосовом трафике выросла на 13,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 57%.

🔸 Клиенты компании последовательно переходят на современные технологии связи. Рост количества пользователей технологий VoLTE и VoWiFi в 1 кв. 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 24% и 36% соответственно.

🔸 Билайн завершил более чем десятилетний проект перевода клиентов ШПД на IPoE —технологию, которая позволяет сделать клиентский опыт более бесшовным за счёт отсутствия необходимости повторного ввода пароля после разрыва соединения.

Корпоративные новости и венчурные инвестиции

🔸 В 1 кв. 2025 года агентство АКРА присвоило Билайну рейтинг ESG-А, что подтверждает высокий уровень экологической, социальной и корпоративной ответственности компании.

🔸 В рамках национальной премии «Наш вклад» Билайн получил статус партнёра национальных проектов «Демография», «Наука и Университеты», «Образование» и «Цифровая экономика».

🔸 Венчурный фонд Билайна «ХАЙВ» принял участие в инвестиционном раунде своего портфельного стартапа Target AI, разрабатывающего платформу для автоматизации бизнеса, а также голосовых роботов на базе ИИ. Билайн использует решения Target AI как для внутренних нужд, так и в рамках продажи различных сервисов внешним клиентам (в том числе «Облачной АТС»).

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теги: итоги квартала Билайн ВымпелКом

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