Итоги квартала: МТС отчиталась за 3q2024 - в зеленой зоне

19.11.2024, MForum.ru

МТС отчиталась по итогам 3q2024. Вашему вниманию - презентация компании. Некоторые слайды прокомментирую.

Привет от юристов.

Финансовые показатели ГК МТС - выручка группы составила 180,4 млрд, +15,3%. Основной рост обеспечили нетелеком сервисы, можно порадоваться за дальновидность компании, которая вовремя начала их развивать. В итоге OIBDA достигла 61,5 млрд, показав рост 4.5% гг. Если бы не позиция ФАС, показатели были бы лучше, но имеем, что имеем.

Очень симпатичен показатель чистого долга к LTM OIBDA - 1.9.

МТС продолжает показывать рост клиентской базы, +1,1 млн год к году - всего 81,9 млн.

Растет и количество экосистемных клиентов, +2.5 млн гг, до 16,8 млн.

Растет число потребителей (плательщиков) за услуги платного ТВ во всех средах вещания, +2.0 млн гг, до 14,2 млн.

МТС сообщает о 7,1 млн уникальных пользователей МТС Юрент за 9М2024. Странно, в мае 2024 называлась цифра в 10 млн уников.

Экосистема

Активно росло число пользователей MTC Premium, на 90% год к году по итогам 3q2024.

Это обеспечило рост доходов на 30% год к году. Конечно, хотелось бы роста доходов на 90%, но в реальном мире оно так не работает.

В целом заявленное число экосистемных клиентов - 16,8 млн, +1,7 млн квартал-к-кварталу и на 18.0% год к году, что обеспечило рост экосистемной выручки на 16,1% год к году.

В МТС с удовлетворением отмечают рост количества клиентов, использующих 4 и более продуктов год к году. Это наращивает "привязку" клиента (в терминах времени его жизни) к бренду и экосистеме.

Выручка от услуг связи показала рост год к году, до 119.8 млрд. Но это всего лишь 6.8% год к году. Вспомним об учетной ставке и об инфляции... и все же рост - есть рост.

Как сообщает МТС, абонбаза выросла на 1,1 млн год к году, до 81,9 млн. И никакие отключения РКН-ом "серых" симок этому не мешают.

Отдельной строкой отмечается рост конвергентных абонентов аж на 24% год к году, но без указания на их абсолютное количество.

Что в B2B?

Доходы подросли на 10,1%, ФАС, к счастью, не так волнуется за B2B, как за B2C.

В частности, подросли доходы от ШПД B2B на 21% в 3q2024.

Мощно подросли доходы от вертикальных решений IoT - на 55%, очень и очень неплохо.

Число активных пользователей выросло в 3q2024, на 49%.

Этому способствовало появление новых инструментов, таких как ИИ помощник, способный рассказать, что было на ваших встречах, Саммаризатор в Чатах - формирующий выжимку переписки в тредах, это Доски с импортом данных из Miro.

Активно растут регистрации на платформе МТС Exolve, в 3 раза в 3q2024.

13,8 млн человек используют Защитник с функциями ИИ, разработанный MTS AI. Применение защитных средств на основе ИИ - неизбежная необходимость, чем далее, тем более. К этому придут все. Вопрос только в том, будет ли это продукт, стоящий на вашем девайсе или как в случае с Защитником - у оператора. А может быть это будет тандем?

Продолжает расти облачный бизнес оператора, показывая бодрый рост выручки - на 42% год к году по итогам 3q2024. Когда-нибудь это кончится, но пока что темпы стабильно высокие.

Бизнес вокруг облаков прибыльный, прирост OIBDA - 40% гг. Это симпатичная пропорция.

Если смотреть на отдельные продукты, то выстрелили прежде всего

🔸 офисные продукты в облаке (в 2.8 раз),

🔸 выручка от катастрофо-устойчивой инфраструктуры в облаке (в 2.2 раза),

🔸 сервис управления распределенными сетями SD-WAN (+78%)

🔸 сервис резервного копирования (+42%)

В 3q2024 подразделение MWS приросло ИИ облаком, в том числе запуском LLM Cotype для упрощения автоматизации работы с документами и данными; импортзамещенным облаком - виртуальной инфраструктурой на базе российского ПО и оборудования.

Кроме того, MWS серьезно нарастила свои ресурсы, мощности сервиса, доступные заказчикам, выросли на 40%

Финтех не комментирую

Блестяще рванул Adtech. Что же, в эпоху шальных денег - самое время помогать бизнесам в продвижении товаров и услуг.

+55,6% гг это достойный результат.

Спрос на услуги - есть, рост количества уникальных контрактов - в 4 раза гг, количество рекламных кампаний за 9М2024 - 145 тысяч, что соответствует +112% гг. Число подтвержденных клиентов - выросло в 3 раза год к году.

Другие направления бизнеса МТС тоже выглядят совсем неплохо:

🔸 Уже 9.5 млн пользователей KION, МТС по-прежнему придерживается правила - ни месяца без нового сериала. А всего за 9М2024 выпущено 22 ориджиналсов.

У людей есть свободное время!

🔸 +29% рост количества часов просмотра на пользователя год к году.

🔸 Многие получают доступ к KION благодаря выбору МТС Premium, доля пользователей Premium среди подписчиков KION - 44%.

🔸 В 2 раза выросли продажи (в терминах GMV) МТС Live.

🔸 MAU МТС Музыки - в 3 раза.

🔸 Растет время, проводимое в Строках и прослушивания в МТС Лейбл.



Кто там не верил в медийные эксперименты МТС?

Самокаты. Каюсь, тоже пользовался в этом сезоне. Было бы интересно посмотреть на выручку-прибыль.

Финансовые результаты МТС в 3q2024

Этот слайд демонстрирует, что практически все основные для МТС направления: телеком - финтех - adtech - ритейл - медиа, показывают рост выручки. И, суммарно, этот рост в 17% за 9М2024 весьма и весьма неплох даже с учетом учетной ставки.

Тем более, что рекламное направление вряд ли в ближайшее время перестанет быть рентабельным даже несмотря на желание государства откусить больше от этого пирога.

Особенно должно быть приятно менеджменту МТС, что кроме роста выручки, несмотря на сложную внешнюю среду, компания может показать рост OIBDA, +4.8% гг.

Чистая прибыль. Квартал выдался не из легких, -88,8% гг.

КС ЦБ РФ. Эти шесть букв сейчас много каким бизнесам устроили веселую жизнь. Это рост процентных расходов.

А в 2025 году еще и ставка налога на прибыль поднимется. Идем путем Европы?

Налоговая нагрузка в терминах ч.д./LTM OIBDA - 1.9.

Это позволяет МТС сохранять высший уровень кредитоспособности, то есть получать деньги "сравнительно недорого". Чистый долг, однако... 460 млрд руб. Впрочем, что есть рубли... сегодня это вроде как много, а завтра, как знать.

МТС в 2024 году не скупилась на инвестиции. 94 млрд за 9М2024...

Свободный денежный поток при этом позитивный и немалый, пара десятков миллиардов, что оставляет возможности для маневров. Снизился он не только из-за капрасходов, но и в связи с обслуживанием процентных расходов. Которые тянет вверх КС ЦБ.

Оборудование, конечно, теперь обходится дороже. А впереди еще и переход на отечественное?! Будет непросто.

... а обед дивиденды - по расписанию!

МТС стабильно платит акционерам. Сейчас, конечно, хотелось бы какого-то роста дивидендов, под рост выручки и инфляции. Но пока такого нет.

Это был последний слайд презентации.

Надеюсь, вам понравился мой мини-обзор итогов. Извините за краткость, в будний день это все, что возможно было сделать.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС итоги квартала итоги 9М2024

--