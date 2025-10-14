Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса

Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса

14.10.2025, MForum.ru

Всего за день до официального дебюта в Сети появились основные технические характеристики Honor Magic 8 Pro. Также новинка замечена на сайте Geekbench. Презентация серии Magic8 в Китае запланирована на 15 октября.

Digital Chat Station опубликовал в Weibo технические характеристики Magic8 Pro. Согласно утечке, смартфон будет оснащен 6,71-дюймовым дисплеем разрешением 1,5К изогнутый с четырех сторон.

Ультразвуковой дактилоскопический сенсор будет встроен в дисплей. Также Honor Magic 8 Pro получит функцию 3D-распознавания лиц. DCS отмечает, что в Magic8 Pro будет установлен аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Что касается камеры, в активе Honor Magic 8 Pro ожидается тройная тыловая камера с двумя 50-мегапиксельными сенсорами и телеобъективом разрешением 200 Мп. Диафрагмой объектива основной камеры – f/1.6.

Серия Magic8 будет базироваться на SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. В информации бенчмарка указан чипсет Qualcomm SM8850 дополненный 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Android 16. Новинка набрала 3424 балла в одноядерном тесте и 10 318 баллов в многоядерном тесте.

