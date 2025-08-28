MForum.ru
28.08.2025,
Линейку бюджетных смартфонов Honor пополнил Honor X7d, оснащенным емким АКБ и рассчитанный на длительный срок службы, благодаря устойчивости к падениям и влаге.
Honor X7d получил 5-звездочный сертификат SGS за устойчивость к падениям. Телефон также имеет сертификат IP65, что означает, что он может выдерживать воздействие пыли и струй воды.
Honor X7d оснащен 6,77-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, однако разрешение прежнее – 720p+.
Основа аппаратной части процессор Snapdragon 685. Конфигурации памяти: 12 ГБ / 128 ГБ, 16 ГБ /128 ГБ или 16 ГБ/256 ГБ (ОЗУ/встроенная память). Honor X7d работает под управлением операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15.
Тыловая камера довольно проста: основной сенсор 108 Мп с диафрагмой f/ 1.75 вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор, используемый для измерения глубины сцены. Фронтальная камера базируется на 8-мегапиксельном сенсоре и диафрагмой f/2.0.
Другой особенностью является аккумулятор емкостью 6500 мАч, поддерживающий фирменную зарядку SuperCharge мощностью 35 Вт.
Доступные цвета: Desert Gold, Ocean Cyan, Meteor Silver и Velvet Black. Однако, компания Honor еще не раскрыла данные о ценах и доступности.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru