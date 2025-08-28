Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально

28.08.2025, MForum.ru

Линейку бюджетных смартфонов Honor пополнил Honor X7d, оснащенным емким АКБ и рассчитанный на длительный срок службы, благодаря устойчивости к падениям и влаге.

Honor X7d получил 5-звездочный сертификат SGS за устойчивость к падениям. Телефон также имеет сертификат IP65, что означает, что он может выдерживать воздействие пыли и струй воды.

Honor X7d оснащен 6,77-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, однако разрешение прежнее – 720p+.

Основа аппаратной части процессор Snapdragon 685. Конфигурации памяти: 12 ГБ / 128 ГБ, 16 ГБ /128 ГБ или 16 ГБ/256 ГБ (ОЗУ/встроенная память). Honor X7d работает под управлением операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Тыловая камера довольно проста: основной сенсор 108 Мп с диафрагмой f/ 1.75 вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор, используемый для измерения глубины сцены. Фронтальная камера базируется на 8-мегапиксельном сенсоре и диафрагмой f/2.0.

Другой особенностью является аккумулятор емкостью 6500 мАч, поддерживающий фирменную зарядку SuperCharge мощностью 35 Вт.

Доступные цвета: Desert Gold, Ocean Cyan, Meteor Silver и Velvet Black. Однако, компания Honor еще не раскрыла данные о ценах и доступности.