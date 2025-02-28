Итоги квартала: Билайн отчитался за 2024 год – небольшим ростом ключевых бизнес-показателей и взрывным ростом чистой прибыли

MForum.ru

Итоги квартала: Билайн отчитался за 2024 год – небольшим ростом ключевых бизнес-показателей и взрывным ростом чистой прибыли

28.02.2025, MForum.ru

Давайте пройдемся по основным цифрам.

Сразу посмотрим на выручку от продажи услуг – 288.8 млрд руб., +4.9%. Рост на фоне инфляции не столь велик, но это рост.

То же касается и показателя EBITDA – 133.2 млрд руб., +3.2%. Позитивно, пусть и скромно.

Рентабельность по EBITDA – стабильные 42.9%, +0.4 г/г.

 

 

Выдается из ряда показатель чистой прибыли – 18.7 млрд руб., что соответствует росту в невероятные 455,7% с прошлогодних скромных 3.7 млрд за 2023 год!

Как же был достигнут такой рост, если выручка приросла не столь уж значительно?

Можно было бы предположить, что компания сократила капитальные вложения в сеть – но нет, CAPEX вырос до внушительных 65 млрд, +3.6%, а его интенсивность оставалась стабильной – 21%, +0.2%.

Это подтверждается и показателями роста числа базовых станций и сайтов на сети. По итогам 2024 года количество базовых станций выросло до 212,6 тысяч (+4.1%), количество сайтов тоже выросло до 57,4 тысяч (+3.7%). Добавим к этому необходимые замены выходящего из строя и устаревающего оборудования, и получим, что компания не могла изрядно не тратиться на поддержание и развитие качества сети и клиентского опыта.

Остается предположить, что высокая чистая прибыль достигнута какими-то другими усилиями, неоперационными?

Что не менее приятно, компания еще и сократила отношение чистого долга к EBITDA – с 2.6 до 2.4! Это, кстати, тоже могло обеспечить часть вклада в рост чистой прибыли.

В компании мне пояснили рост чистой прибыли без особых деталей:

«На динамику чистой прибыли оказало влияние увеличение доходов от вложений в финансовые активы, а также разовые факторы: положительная курсовая разница и изменение справедливой стоимости финансовых вложений».

Что же, независимо от способов получения чистой прибыли, деньги оператору пригодятся – впереди расходы, связанные с закупками российского оборудования, которое еще неизвестно как себя поведет при массовых сценариях внедрения.

 

 

Хорошо компания ВымпелКом выступила в 2024 году в сегментах Облачные сервисы и кибербезопасность – рост выручки составил внушительные 32,8%, и в сервисах цифровой рекламы, Big Data и ИИ, +15.7%. Это, конечно, общерыночные тренды, но одно дело тренд, а другое дело, его «оседлание» конкретной компанией. В случае ВымпелКома, как видим, участие в трендовых направлениях развития бизнеса дало свои результаты в виде двузначных чисел роста.

Оператор немало сделал для сохранения и улучшения пользовательского опыта, я уже отмечал выше наращивание числа базовых станций, которое в случае Московского региона обернулось первым местом по качеству связи, что подтверждают драйв-тесты обеих российских компаний, которые их проводят – как DMTel, так и Телеком-дейли. ВымпелКом также претендует на второе место по качеству связи в целом по России, ссылаясь на данные Ookla, 14 млн замеров в сервисе SpeedTest – убедительная статистика.

Наконец, упомяну сервис Этикетка. К нему уже подключены 2600 компаний, количество звонков с Этикеткой достигло 350 млн. И, похоже, этот сервис настолько вдохновил чиновников, что того и гляди, аналогичную технологию вменят как обязательную для всех операторов и бизнесов. 

Официальный пресс-релиз компании для интересующихся - здесь, .pdf

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теги: итоги квартала итоги года Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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