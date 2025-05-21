Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2025 - хороший результат для сложных рыночных условий. Часть 2

21.05.2025, MForum.ru

Банковскую тему не комментирую, кредиты – evil. Но, в целом, это тоже индикатор неблагополучной ситуации в экономике.

Сколько денег дает направление МТС Медиа из картинки не ясно.

Но мы знаем, что у KION число пользователей еще год назад достигло 13,3 млн, а сейчас по итогам квартала оператор отмечает рост количества смотрящих на 14%. Кроме роста количества смотрящих, наблюдается и рост количества часов просмотра на пользователя – на 46%.

"Билетно-концертный" сервис МТС Live показывает рост GMV (Gross Merchandise Volume), это общий объем продаж товаров или услуг, в данном случае, видимо, билетов, на 31% год к году. И есть абсолютная цифра – 10 млрд рублей. Но эта сумма, предположительно, разделяется с партнерами.

MAU МТС Музыка выросла в 3,4 раз по итогам 1q2025 г.г. (в 1q2024 было в 2 раза г.г.). Но нет данных по деньгам или хотя бы по числу подписчиков.

На этот раз не упоминается сервис МТС Строки.

Самокатное направление в России сталкивается с резким ростом регуляторных ограничений. Некоторые клиенты начали получать штрафы по итогам своих покатушек с нарушением правил, действует автоматическое ограничение скорости. А еще в ряде населенных пунктов сервис страдает от GPS-спуфинга. Это общерыночное.

Но спрос на МТС Юрент сохраняется, число поездок и доход от них растут, причем доходы - вдвое год к году. А МТС продолжает экстенсивное развитие – самокаты появились уже и на Дальнем Востоке, и в Беларуси. Если регулятор не продолжит делать поездки на СИМ все более некомфортными (шлемы, ограничения по возрасту), услуги и далее будут пользоваться спросом.

Рынок СИМ - высококонкурентный, выжить на нем будет непросто.

Вернемся к деньгам

На этот раз, как видим, рост выручки (немного ниже инфляции) обеспечен ростом доходов от базовых телеком-услуг, от AdTech и от Финтеха.

Медиахолдинг тоже немножко подрос, но сравнительно скромно.

А вот с ритейлом дела так себе, выручка в офлайн сегменте сократилась настолько серьезно, что ритейл в целом просел на 4.1 млрд год к году.

Несмотря на уже упомянутые проблемы общерыночного плана, МТС показала рост OIBDA на 7.1% год к году. Это хороший результат. Конечно, он достигнут не только ростом доходов, но и оптимизацией расходов. Такие времена… Но это, возможно, лучший на рынке результат. Да и абсолютное значение солидное – 63.3 млрд руб.

Самый, наверное, грустный слайд в презентации – резкое сокращение чистой прибыли группы.

Основной негативный вклад внесли расходы на обслуживание долга. В условиях гигантской КС ЦБ непросто выживать даже непроизводственным бизнесам, таким как телеком. Тем более, что для телеком-операторов, которые, как МТС, активно строят инфраструктуру, нужен большой оборотный капитал и без заимствования немалых средств прожить не удается.

Когда КС ЦБ столь высока, сколь она сейчас высока в РФ, долговая нагрузка становится тяжкой для любой компании. Еще несколько лет назад считалось, что 1.8-1.9 вполне комфортный уровень заимствований. Сейчас так считают уже не все. Но и существенно сократить чистый долг практически невозможно, отсюда необходимость все новых заимствований. Остается только надеяться на то, что когда-нибудь КС ЦБ снизят до более комфортных уровней. Вот только есть ли для этого предпосылки?

Не могу разделить оптимизма аналитиков рейтинговых агентств. Но это не «камушек в огород управленцев МТС», ситуация вполне общерыночная.

Несмотря ни на что, в МТС показывают рост капитальных затрат.

Конечно, в 2025 году с нашей геополитической ситуацией, такой рост не всегда может соответствовать прямому росту строительства сетей, например. Тут нужно смотреть еще на много других показателей, не все из которых доступны.

То есть может быть рост связан с тем, что компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры радиодоступа, в транспортные сети и в IT-инфраструктуру. Но значительный вклад в рост может вноситься удорожанием зарубежных решений или ростом доли более дорогих российских решений, в целом удорожанием проектов развития. В этом плане рост капзатрат, даже такой значительный, едва ли позволяет сегодня с уверенностью судить о росте или сокращении темпов развития инфраструктуры. Здесь нужны абсолютные цифры числа БС, километров оптики и т.п. год к году. В целом, у меня есть ощущение, что компания продолжает активно инвестировать в инфраструктуру.

МТС показывает рост свободного денежного потока. И это – хорошо, конечно. В теории, если ставку КС ЦБ снизят, то постепенно снизится давление на СДП высоких процентных ставок и мы увидим еще более симпатичные цифры.

Если что и есть постоянного в российском телекоме – так это выплаты компанией МТС дивидендов своим акционерам. За 2025 год выплатят по 35 рублей на акцию. Формально это будет та же сумма, как в прошлом году. Реально, с учетом инфляции, конечно, поменьше. Что же, иные и вовсе ничего не платят акционерам, так что и в этом результаты МТС выглядят сравнительно позитивно.





Консолидированные результаты ГК МТС





Можно отметить, что МТС продолжает сокращать количество салонов, их уже 4041 (-289 гг).

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теги: МТС итоги квартала

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