Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro

12.08.2025, MForum.ru

Ожидается, что Apple представит семейство iPhone 17 9 сентября. По мере приближения даты анонса появляется все больше слухов. Сегодня речь пойдет о расположении антенн в iPhone 17 Pro (и, предположительно, в iPhone 17 Pro Max тоже).

Предполагается, что антенны будут располагаться в районе модуля камеры. И это одно из самых обсуждаемых изменений в дизайне, которые предположительно произойдут в этом году. Согласно источнику сегодняшних слухов, источником вдохновения для Apple при изменении положения антенны могли послужить Apple Watch Ultra и Ultra 2, которые оснащены стратегически интегрированными антеннами для максимального повышения стабильности приема и сигнала.

В современных iPhone антенны расположены по краям корпуса с видимыми разрывами в рамке, чтобы пропускать сигналы. В iPhone 17 Pro Apple, по-видимому, хочет уменьшить помехи, создаваемые материалами корпуса, и улучшить подключение как по 5G, так и по Wi-Fi 7. Зона расположения камеры менее подвержена экранированию и помехам, поэтому она стала хорошим выбором для повышения производительности в условиях высокой загруженности и обеспечения стабильного соединения.