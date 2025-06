Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite

05.06.2025, MForum.ru

OnePlus 13s представляет собой компактный смартфон с 6,32-дюймовым дисплеем на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. Ширина устройства всего 71,7 мм, толщина — 8,15 мм, а вес — 185 г. Это легче, чем у Pixel 9 Pro или iPhone 16 Pro, но с гораздо большей батареей.

Помимо размеров, OnePlus 13s выделяется флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища UFS 4.0. Чип охлаждается испарительной камерой площадью 4400 мм² и умным нововведением — первым охлаждающим слоем на задней панели, который помогает телефону быстрее отводить тепло. В программной части OnePlus 13s работает под управлением OxygenOS 15 (Android 15) из коробки.

Также внимание привлекает аккумулятор, емкость которого составляет внушительные 5850 мАч. Для сравнения у Galaxy S25 Ultra аккумулятор емкостью 5000 мАч, у iPhone 16 Pro Max — всего 4685 мАч. OnePlus 13s поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт (быстрее, чем у любого Galaxy, Pixel или iPhone) и имеет функцию Bypass Charging (то есть работает напрямую от сети).

OnePlus утверждает, что 13s может играть в BGMI чуть более 7 часов на одной зарядке, не опускаясь ниже 120 кадров в секунду и не нуждаясь во внешнем питании.

Дисплей представляет собой 6,32-дюймовую LTPO OLED-панель с разрешением 1216 x 2640 пикселей. Он обеспечивает переменную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, отображает 10-битные цвета и поддерживает Dolby Vision. Режим высокой яркости достигает 1600 нит и может понижаться до 1,1 нит. Яркость регулируется с помощью высокочастотной ШИМ 2160 Гц.

Тыловая камера сдвоенная. Основной сенсор – 50 МП с датчиком Sony LYT-700 1/1,56" (пиксели 1,0 мкм) и объективом f/1,8 с OIS. Вспомогательный — 2-кратный телефото с датчиком Samsung JN5 50 МП (пиксели 0,64 мкм) и объективом f/2,0 (примечание: у этого есть только электронная стабилизация). Каждая из камер может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с Dolby Vision HDR.

Фронтальная камера использует 32 МП датчик (1/3,1", 0,7 мкм пикселей) с широким 21-миллиметровым 90-градусным объективом — этот объектив f/2,0 с автофокусом, что редкость даже среди дорогих флагманов. Видеозапись с этой камеры достигает 4K при 30 кадрах в секунду.

OnePlus 13s оснащен всенаправленной 11-антенной установкой. Он также оснащен чипом улучшения Wi-Fi G1, который обещает поддерживать стабильные локальные сетевые соединения. Другие функции включают поддержку сетей 5.5G в Индии, поддержку Wi-Fi 7 (be, 2.4GHz и 5GHz), Bluetooth 6.0 (aptX HD, LDAC, LHDC 5.0), а также NFC. Также есть инфракрасный порт для функции дистанционного управления.

Известно, что OnePlus убирает Alert Slider. Его заменой является новая кнопка Plus, которая за пределами Китая дебютирует именно в OnePlus 13s. Кнопка Plus настраивается и может быть настроена на изменение звукового профиля или включение режима DND. Вы можете сохранять контент в Mind Space нажатием кнопки или смахиванием тремя пальцами — Mind Space позволяет быстро искать и суммировать все, что вы сохранили. Кнопка также может запустить Plus Mind, нового помощника OnePlus на основе искусственного интеллекта. Например, он может обнаружить событие календаря на экране и добавить его в ваш календарь по вашему запросу.

AI VoiceScribe может записывать, суммировать и переводить аудио из звонков, совещаний и видео, даже в сторонних приложениях. Сюда входят YouTube, Zoom, WhatsApp, Telegram, Snapchat и другие. Переводы в реальном времени отображаются в виде субтитров на экране, транскрипции и рефераты попадают в приложение «Заметки». Это отлично подходит для понимания сути видеозвонков по работе или для подведения итогов длинных лекций. Аналогично, OnePlus Dialer предлагает перевод в реальном времени и подведение итогов для звонков.

OnePlus 13s доступен в трех цветах. Цвет Green Silk позиционируется как эксклюзивный для Индии. У него мягкая на ощупь отделка Velvet Glass на задней панели, а оттенок был вдохновлен оливками. Pink Satin также использует стекло Velvet, своего рода нанотекстуру. Третий вариант — Black Velvet, который вместо этого имеет металлическую песочную отделку.

Цены OnePlus 13s начинаются с отметки 54 999 индийских рупий за версию 12/256 ГБ и доходят до 59 999 рупий за вариант 12/512 Гб. Прием предварительных заказов уже начался, начало продаж – 12 июня.