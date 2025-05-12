Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15

MForum.ru

Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15

12.05.2025, MForum.ru

Как сообщает популярный информатор Digital Chat Station, новый прототип смартфона на базе чипа Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) в настоящее время проходит внутреннее тестирование. Название модели не разглашается, источники считают, что речь идет о OnePlus 15

Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15

Согласно утечке, прототип OnePlus 15 оснащен 6,78-дюймовым плоским LTPO-дисплеем разрешением 1,5K. В отличие от изогнутого экрана 2K на OnePlus 13, новая панель использует угловой дизайн с большим радиусом, что визуально напоминает iPhone.

Экран также использует технологию упаковки LIPO, которая позволяет обеспечить сверхтонкие рамки и лучшую симметрию передней панели. По слухам, акцент в дизайне делается на обеспечении легкого и минималистичного вида дисплея от края до края, похожего на последние модели Apple.

OnePlus 15, как ожидается, будет построен на чипсете Snapdragon 8 Elite 2. Для фотосъемки предназначена строенная тыловая камера с 50 Мп основным сенсором. Разрешение сенсора с теле- фото- объективом может составить 200 Мп.

Остальные подробности не раскрываются, но источники приписывают OnePlus 15 АКБ емкостью 6500+ мАч.

Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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