Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15

MForum.ru
12.05.2025,
Как сообщает популярный информатор Digital Chat Station, новый прототип смартфона на базе чипа Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) в настоящее время проходит внутреннее тестирование. Название модели не разглашается, источники считают, что речь идет о OnePlus 15
Согласно утечке, прототип OnePlus 15 оснащен 6,78-дюймовым плоским LTPO-дисплеем разрешением 1,5K. В отличие от изогнутого экрана 2K на OnePlus 13, новая панель использует угловой дизайн с большим радиусом, что визуально напоминает iPhone.
Экран также использует технологию упаковки LIPO, которая позволяет обеспечить сверхтонкие рамки и лучшую симметрию передней панели. По слухам, акцент в дизайне делается на обеспечении легкого и минималистичного вида дисплея от края до края, похожего на последние модели Apple.
OnePlus 15, как ожидается, будет построен на чипсете Snapdragon 8 Elite 2. Для фотосъемки предназначена строенная тыловая камера с 50 Мп основным сенсором. Разрешение сенсора с теле- фото- объективом может составить 200 Мп.
Остальные подробности не раскрываются, но источники приписывают OnePlus 15 АКБ емкостью 6500+ мАч.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
15.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad SE официально представлен в Малайзии / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z70S Ultra выходит на международные рынки / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Vivo работает над S30 и S30 Pro mini / MForum.ru
13.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek представил Helio G200 с немного более быстрым графическим процессором и лучшим HDR для видео / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Подтверждена дата глобального релиза Realme GT 7 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: Infinix Xpad GT может получить чипсет Snapdragon 888 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru