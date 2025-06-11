Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля

MForum.ru
11.06.2025,
Согласно новому слуху из социальной сети X, OnePlus собирается выпустить Nord 5 и Nord CE5 8 июля. Nord 5, как и следовало ожидать, станет преемником Nord 4, который был представлен в середине июля прошлого года. Nord CE4, предшественник CE5, был анонсирован в апреле 2024 года.
Возможный дизайн OnePlus Nord 5
Согласно одной из прошлых утечек, Nord 5 получит плоский OLED-экран с разрешением «1,5K», частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет работать на базе чипсета Dimensity 9400e от MediaTek.
Фоточасть Nord 5 будет включать в себя 50-мегапиксельной основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.
За автономность будет отвечать АКБ емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также ожидаются стеклянная задняя панель и пластиковая рамка, два динамика и ИК-порт для управления техникой.
Nord CE5 будет оснащен 6,7-дюймовым плоским OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Основа аппаратной части – чипсет MediaTek Dimensity 8350, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Фоточасть состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Емкость АКБ – 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
© Антон Печеровый,
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