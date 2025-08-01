Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу

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Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу

01.08.2025, MForum.ru

Компания Infinix подтвердила, что Infinix GT 30 5G+ скоро поступит в продажу в Индии. Он будет продаваться эксклюзивно на Flipkart, где уже работает микросайт новинки.

Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу

Слоган Infinix GT 30 5G+ - “Игра начинается с тебя”. Он оснащен светодиодной подсветкой, аналогичной той, которую можно увидеть на Infinix GT 30 Pro.

Как сообщили в Tech Outlook, устройство уже появилось на нескольких сертификационных сайтах, включая TUV Rheinland, FCC, Google Play Console и Geekbench. Его список на странице запасных частей Carlcare также указывает на то, что запуск уже близок.

Согласно этим данным, Infinix GT 30 5G+ будет основан на чипсете MediaTek Dimensity 7400 и графическом процессоре ARM Mali G615. Он получит дисплей разрешением 1224x2720 точек с плотностью изображения 480 пикселей на дюйм. Операционной системой станет Android 15 с XOS 15.1.2 поверх него.

Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу

Возможности подключения включают поддержку двухдиапазонного Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth и NFC. Устройство будет поставляться в двух вариантах: 128 или 256 Гб встроенной памяти. Объем ОЗУ в обоих случаях – 8 Гб.

Существует некоторая путаница с емкостью аккумулятора. В TUV Rheinland указан аккумулятор емкостью 5350 мАч, в то время как FCC упоминает два разных устройства емкостью 5200 мАч и 6000 мАч. Эти различия могут зависеть от региона, в котором продается телефон. При этом он будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Компания Infinix пока не сообщила официальную дату запуска. Но, учитывая, что микросайт Flipkart работает, а сертификаты уже готовы, ожидается, что GT 30 5G + скоро поступит в продажу в Индии.

Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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