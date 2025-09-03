Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30

MForum.ru
03.09.2025,
Компания Infinix представила GT 30 Pro в мае, в прошлом месяце был представлен Infinix GT 30. Изначально новинки появились в Индии. Однако, согласно информации надежного источника, уже 11 сентября состоится глобальный релиз Infinix GT 30.
Технически глобальная модель Infinix GT 30 не отличится от индийской версии. По утверждению разработчика, она "получила сертификаты на высокую частоту кадров" в десяти популярных играх, включая PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang. В Индии Infinix GT 30 доступен в цветах Blade White, Cyber Blue и Pulse Green. Однако источник сообщил, что во всем мире модель будет иметь дополнительную цветовую гамму под названием Shadow Ash.
Infinix GT 30 оснащен SoC Dimensity 7400, 8 Гб ОЗУ, до 256 Гб встроенной памяти и работает под управлением операционной системы XOS 15 на базе Android 15. Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,78-дюймов. Частота обновления 144 Гц, разрешение 1224p. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.
GT 30 оснащен тремя камерами: основной 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и селфи-камерой 13 Мп. Он также оснащен настраиваемыми светодиодами на задней панели и настраиваемыми плечевыми триггерами. Прочие особенности включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, двойные динамики с высоким разрешением звука и степень защиты IP64.
© Антон Печеровый,
