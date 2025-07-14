Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

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Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

14.07.2025, MForum.ru

Помимо моделей Hot 60 Pro, портфолио Infinix пополнил смартфон Hot 60 5G. Новинка представляет собой смартфон с чипсетом MediaTek Dimensity 7020, а значит поддержкой сетей 5G, что отличает его от остальных устройств серии, работающих только с 4G-сетями.

Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

Infinix Hot 60 5G оснащен плоским 6,7-дюймовым IPS-дисплеем (FHD +, 120 Гц) с защитным стеклом Panda Glass. Панель обладает максимальной яркостью до 700 нит, в вырезе размещена фронтальная камера 8 МП.

Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

На задней панели Infinix Hot 60 5G установлена основная камера разрешением 50 Мп с диафрагмой f / 1.6, которая работает в паре с двумя дополнительными сенсорами.

Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

Infinix Hot 60 5G защищен от воды и пыли по стандарту IP64 и оснащен специальной кнопкой искусственного интеллекта, которая быстро запускает интеллектуальный ассистент Folax. Также в активе новинки присутствует аудиоразъем 3,5 мм, FM-радиоприемник и возможность расширения памяти благодаря слоту для карт microSD.

Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

Hot 60 5G оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с зарядкой 18 Вт, поддерживает байпасную зарядку и обратную проводную зарядку через USB. Программное обеспечение – XOS 15 на базе Android 15, Infinix обещает выпустить обновления для системы безопасности в течение двух лет.

Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

Infinix Hot 60 5G выпускается в цветах Shadow Blue, Tundra Green, Sleek Black и Caramel Glow. Комплектация на 6/128 ГБ стоит 10 499 индийских рупий (122 доллара США). Первые продажи в Индии начнутся 15 июля в официальном интернет-магазине Infinix.

Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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