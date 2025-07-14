Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально

MForum.ru
14.07.2025,
Помимо моделей Hot 60 Pro, портфолио Infinix пополнил смартфон Hot 60 5G. Новинка представляет собой смартфон с чипсетом MediaTek Dimensity 7020, а значит поддержкой сетей 5G, что отличает его от остальных устройств серии, работающих только с 4G-сетями.
Infinix Hot 60 5G оснащен плоским 6,7-дюймовым IPS-дисплеем (FHD +, 120 Гц) с защитным стеклом Panda Glass. Панель обладает максимальной яркостью до 700 нит, в вырезе размещена фронтальная камера 8 МП.
На задней панели Infinix Hot 60 5G установлена основная камера разрешением 50 Мп с диафрагмой f / 1.6, которая работает в паре с двумя дополнительными сенсорами.
Infinix Hot 60 5G защищен от воды и пыли по стандарту IP64 и оснащен специальной кнопкой искусственного интеллекта, которая быстро запускает интеллектуальный ассистент Folax. Также в активе новинки присутствует аудиоразъем 3,5 мм, FM-радиоприемник и возможность расширения памяти благодаря слоту для карт microSD.
Hot 60 5G оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с зарядкой 18 Вт, поддерживает байпасную зарядку и обратную проводную зарядку через USB. Программное обеспечение – XOS 15 на базе Android 15, Infinix обещает выпустить обновления для системы безопасности в течение двух лет.
Infinix Hot 60 5G выпускается в цветах Shadow Blue, Tundra Green, Sleek Black и Caramel Glow. Комплектация на 6/128 ГБ стоит 10 499 индийских рупий (122 доллара США). Первые продажи в Индии начнутся 15 июля в официальном интернет-магазине Infinix.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru