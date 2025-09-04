Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде

MForum.ru
04.09.2025,
Компания Infinix выпустила планшет Xpad 20 в конце мая, теперь к нему присоединился Xpad 20 Pro. Модель Pro была замечена у некоторых регуляторов около месяца назад, а сейчас она появилась в каталоге Shopee в Таиланде, что ознаменовало ее официальный дебют.
Xpad 20 Pro оснащен 12-дюймовым IPS LCD экраном разрешением 2000x1200 точек с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит.
Аппаратная часть включает в себя чипсет MediaTek Helio G100 Ultimate SoC, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS 2.2 с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Xpad 20 Pro работает под управлением Android 15.
Также присутствуют 8-мегапиксельная тыловая камера с автофокусом, фронтальная камера разрешением 5 МП, 4 динамика, встроенный 4G LTE и аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Толщина новики всего 6,58 мм.
Рекомендованная розничная цена Xpad 20 Pro составляет 10 999 тайских батов (около 340 долларов). Однако сейчас его можно приобрести со скидкой, за 7 307 тайских батов (225 долларов). Новинка предлагается в цветах Titanium Grey и Mist Blue.
© Антон Печеровый,
