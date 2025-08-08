Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G

Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G

08.08.2025, MForum.ru

В июле компания Infinix представила на мировом рынке смартфон Hot 60i на базе Helio G81 Ultimate . Теперь бренд подтвердил, что в Индии скоро появится версия этого смартфона с поддержкой сетей 5G и раскрыла некоторые его характеристики

Как видно из официального изображения, опубликованного брендом, Infinix Hot 60i будет доступен в четырех оттенках: Shadow Blue(темно-синий), Monsoon Green(зеленый), Sleek Black (черный) и Plum Red (сливово-красный). На задней панели расположен горизонтальный остров камеры, в котором расположена 50-мегапиксельная основная камера и двойная светодиодная вспышка.

Внутри Infinix Hot 60i 5G установлен чип Dimensity 6400 и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Для обеспечения долговечности устройство будет сертифицировано по классу защиты IP64 и получит сертификат TUV, гарантирующий 5 лет бесперебойной работы.

Помимо таких функций, как Circle to Search и AI Eraser, Hot 60i 5G будет оснащен AI-функциями, включая AI Extender, перевод вызовов с помощью искусственного интеллекта, обои с использованием искусственного интеллекта и генератор изображений. Остальные подробности пока не раскрываются.

Модель Infinix Hot 60i, скорее всего, будет продаваться дешевле, чем модель Hot 60 5G с питанием от Dimensity 7020, которая дебютировала в прошлом месяце в Индии. Цена Hot 60 на момент запуска составляла 10 499 рупий. Таким образом, вполне вероятно, что цена на Hot 60i в этой стране составит менее 9 999 рупий. Как и другие телефоны Infinix, он также будет доступен в магазинах Flipkart в стране.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

