Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button

07.07.2025, MForum.ru

Недавно компания Infinix представила модель Hot 60i на базе чипсета Helio G81 Ultimate. Однако уже скоро появится Hot 60 5G +, оснащенный One-Tap AI Button, кнопкой для вызова AI-функций в одно касание.

На изображении, которым поделилась с нами компания Infinix, видно, что One-Tap AI Button будет расположена на правой стороне Hot 60 5G+ под качелькой регулировки громкости и кнопкой включения. Infinix утверждает, что это «умный и удобный ярлык, который по-новому определяет взаимодействие пользователя» с устройством и предназначен как для профессионалов, геймеров, студентов, так и для обычных пользователей.

One-Tap AI Button поддерживает однократное, двойное и длительное нажатие и может быть настроена для более чем 30 приложений. Кроме того, кнопка искусственного интеллекта адаптируется к особенностям использования пользователем, предоставляя необходимую помощь в режиме реального времени.

Однократное нажатие One-Tap AI Button может использоваться для обобщения статей, запуска Circle для поиска или получения пояснений к содержимому на экране. Она также может запускать персонализированные инструменты на основе содержимого, отображаемого на экране телефона.

Остальные подробности пока не сообщаются, но Infinix анонсировала, что Hot 60 5G + поступит в продажу в Индии 11 июля и будет продаваться онлайн исключительно через Flipkart.