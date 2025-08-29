Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса

29.08.2025, MForum.ru

Смартфон Infinix Hot 60 Pro+, который дебютировал на мировом рынке около месяца назад, официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый тонкий в мире смартфон с изогнутым 3D-дисплеем. Толщина новинки составляет 5,95 мм.

Церемония награждения состоялась в знаменитом индонезийском храме Боробудур, что совпало с презентацией Infinix Hot 60 Pro+ в Индонезии.

Infinix сотрудничала с лабораторией, аккредитованной ILAC, для подтверждения мирового рекорда Гиннесса. Смартфон Hot 60 Pro+ подвергся тщательным лазерным измерениям в 10 различных точках, и лаборатория подтвердила, что его толщина составляет 5,95 мм в самом тонком месте и 6,09 мм в самом толстом, что было принято в качестве эталона для занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо тонкого профиля, примечательной особенностью Infinix Hot 60 Pro+ является то, что он весит 155 г и оснащен аккумулятором емкостью 5160 мАч. Для сравнения, более дорогой Samsung Galaxy S25 Edge имеет толщину 5,8 мм, но весит 163,8 г и оснащен аккумулятором емкостью 3900 мАч.

Основные функции Infinix Hot 60 Pro+ включают в себя SoC Helio G200, 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1224 пикселя и частотой 144 Гц, основную камеру 50 Мп и класс защиты IP65. Смартфон оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт. Он также поддерживает байпасную зарядку (питание телефона от зарядного устройства напрямую).