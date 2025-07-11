Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro

11.07.2025, MForum.ru

В линейке Hot 60 от Infinix появилось два новых телефона, а модель Hot 60 Pro+ имеет все шансы стать настоящим хитом продаж.

При толщине корпуса 5,95 мм это один из самых тонких телефонов на рынке. Несмотря на то, что он не такой тонкий, как Galaxy S25 Edge (5,8 мм), Hot 60 Pro + оснащен более крупным изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем (144 Гц) и значительно большей емкостью аккумулятора (5160 мАч), а также более быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Несмотря на больший экран и батарею, Hot 60 Pro + весит всего 155 граммов, таким образом, он легче, чем S25 Edge. Новинка поставляется в нескольких ярких цветах, включая Coral Tides, Misty Violet, Cyber Green, Sonic Yellow, а также в более консервативном цвете Titanium Silver и гладком черном.

Корпус Infinix Hot 60 Pro+ выполнен из алюминия с задней панелью из нановолокна, экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i. Кроме того, в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а в вырезе находится 13-мегапиксельная камера для селфи.

Infinix использует чипсет Helio G200 от MediaTek (4G), который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных. На задней панели расположена основная камера с разрешением 50 Мп (IMX882) и пара дополнительных сенсоров, параметры которых не уточняются.

За программное обеспечение отвечает Infinix XOS 15.1.1 на базе Android 15 с полным набором функций искусственного интеллекта Infinix. Компания Infinix не сообщила окончательную розничную цену, но ожидается, что она порядка 190 долларов США. Предварительные заказы в Нигерии уже принимаются, а поставки начнутся 14 июля.

Вторая новинка – Infinix Hot 60 Pro – не такая тонкая, как Hot 60 Pro+, но и толстым Infinix Hot 60 Pro назвать нельзя, его толщина составляет 6,6 мм. Он унаследовал основные характеристики, что и Hot 60 Pro+, но получил плоскую 6,78-дюймовую матрицу AMOLED (FHD+ 144 Гц).

В Hot 60 Pro используется тот же набор микросхем Helio G200, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных. В отличие от Hot 60 Pro+, в Hot 60 Pro также есть слот для карт microSD для расширения памяти. Основная камера на 50 Мп и аккумулятор емкостью 5160 мАч с зарядкой на 45 Вт остаются прежними. Программная часть – Infinix XOS 15.1.1 на базе Android 15.

Infinix Hot 60 Pro выпускается в цветах Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath (зеленый), Orange Rose, Sleek Black и Titanium Silver. Компания Infinix пока не сообщила подробности о ценах и доступности.