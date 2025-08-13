Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа

13.08.2025, MForum.ru

В прошлом месяце компания Infinix представила в Индии смартфон Infinix Hot 60 5G. Устройство стоимостью 10 499 рупий получило 6,7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 7020 и аккумулятор емкостью 5200 мАч. С 16 августа эту серию пополнит модель Hot 60i 5G.

Согласно описанию на Flipkart, Infinix Hot 60i 5G оснащен 6,75-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD + с частоту обновления 120 Гц.

Infinix Hot 60i 5G базируется на SoC Dimensity 6400 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ виртуальной оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает обратную зарядку.

Как и недавно представленный Lava Blaze AMOLED 2, Hot 60i оснащен горизонтальным модулем камеры. В части спецификаций камеры Infinix Hot 60i 5G использует 50 Мп основной сенсор тыловой камерой со вспомогательным сенсором, параметры которого не раскрываются. Также производитель не раскрыл разрешение фронтальной камеры. Зато сообщил, что основная камера будет поддерживать такие функции, как портретная съемка в формате AIGC и 10 режимов съемки, включая режим Super Night.

В программной части Infinix Hot 60i 5G будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 на базе XOS 15. В нем будут доступны функции искусственного интеллекта, такие как Circle для поиска, AI Eraser и AI Extender. Кроме того, предусмотрена физическая кнопка One Tap AI для доступа к функциям искусственного интеллекта.

Infinix Hot 60i 5G будет доступен в трех оттенках: черном, синем и бирюзовом. Поскольку он оснащен 4 ГБ оперативной памяти, его стоимость будет ниже, чем у Hot 60, который оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Таким образом, можно говорить о сумме ниже 10 000 рупий.