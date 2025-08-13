Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа

MForum.ru
13.08.2025,
В прошлом месяце компания Infinix представила в Индии смартфон Infinix Hot 60 5G. Устройство стоимостью 10 499 рупий получило 6,7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 7020 и аккумулятор емкостью 5200 мАч. С 16 августа эту серию пополнит модель Hot 60i 5G.
Согласно описанию на Flipkart, Infinix Hot 60i 5G оснащен 6,75-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD + с частоту обновления 120 Гц.
Infinix Hot 60i 5G базируется на SoC Dimensity 6400 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ виртуальной оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает обратную зарядку.
Как и недавно представленный Lava Blaze AMOLED 2, Hot 60i оснащен горизонтальным модулем камеры. В части спецификаций камеры Infinix Hot 60i 5G использует 50 Мп основной сенсор тыловой камерой со вспомогательным сенсором, параметры которого не раскрываются. Также производитель не раскрыл разрешение фронтальной камеры. Зато сообщил, что основная камера будет поддерживать такие функции, как портретная съемка в формате AIGC и 10 режимов съемки, включая режим Super Night.
В программной части Infinix Hot 60i 5G будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 на базе XOS 15. В нем будут доступны функции искусственного интеллекта, такие как Circle для поиска, AI Eraser и AI Extender. Кроме того, предусмотрена физическая кнопка One Tap AI для доступа к функциям искусственного интеллекта.
Infinix Hot 60i 5G будет доступен в трех оттенках: черном, синем и бирюзовом. Поскольку он оснащен 4 ГБ оперативной памяти, его стоимость будет ниже, чем у Hot 60, который оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Таким образом, можно говорить о сумме ниже 10 000 рупий.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru