Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

20.10.2025, MForum.ru

Как это обычно бывает, презентация новых флагманских чипсетов открывает новые возможности для выпуска флагманских телефонов. Oppo представляет поколение Find X9 двумя моделями – одной среднего размера и одной большой. Это произошло и в прошлом году, а позже мы получили топовую линейку Ultra phone и маленькую модель “s”.

Oppo Find X9 и X9 Pro оснащены новым чипсетом Dimensity 9500. Данный чип получил на 32% более быстрый процессор, на 33% более быстрый графический процессор и на 111% более быстрый NPU. Дело не только в скорости, но и в том, что модель 9500 также более эффективна: на 55% для центрального процессора, на 42% для графического процессора и на 56% для сетевого процессора.

Модели X9 оснащены OLED-дисплеями с частотой 120 Гц, которые могут достигать 1800 нит в полноэкранном режиме и до 3600 нит локальной яркости. Одним из ключевых усовершенствований этого поколения стал ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев, который сменил оптический считыватель серии X8.

Oppo Find X9 оснащен дисплеем диагональю 6,59 дюйма, таким же по размеру, как и его предшественник. Однако он получил значительное обновление батареи – теперь его емкость составляет 7025 мАч, что на 1395 мАч больше, чем у X8. Скорость зарядки осталась прежней – смартфон может заряжаться на мощности 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети (плюс он предлагает обратную зарядку мощностью 10 Вт).

Oppo Find X9 Pro оснащен увеличенным дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и частотой 120 Гц (аналогично предшественнику), но у этой модели используется ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев.

Модель Pro оснащена еще более емким аккумулятором емкостью 7500 мАч. Это на 1590 мАч больше, чем у прошлогодней модели Pro. Система зарядки та же – 90 Вт проводная, 50 Вт беспроводная и 10 Вт обратная. По словам Oppo, после 5 лет использования емкость батареи составит не менее 80%.

В качестве основной камеры в Oppo Find X9 Pro используется 50-мегапиксельная Sony LYT-828 с сенсором 1/1,28 дюйма. Она больше и на пару поколений опережает 1/1,4-дюймовую LYT-808, которая устанавливалась в X8 Pro. У него также улучшенный объектив - 7-элементный объектив f / 1.5 с OIS. Интересно, что Oppo выбрала новый режим работы камеры по умолчанию – 50-мегапиксельный, вместо обычного 12-мегапиксельного.

Кроме того, 200-мегапиксельная камера Hasselblad оснащена сенсором диагональю 1/1,56 дюйма с калибровкой на уровне пикселей и DCG-HDR (коэффициент усиления при двойном преобразовании, означающий, что пиксели отбираются дважды для каждой фотографии). Этот сенсор установлен за 70-миллиметровым объективом, сертифицированным Hasselblad, с диафрагмой f/2.1. Он оснащен призменной гибридной системой OIS с активным оптическим выравниванием. Для сравнения, 73-миллиметровая телекамера X8 Pro имеет меньший сенсор (50 Мп, 1/1,95 дюйма).

Компания Oppo также приложила немало усилий для функционала съемки видео. Во-первых, вместо объемных видеороликов вы можете снимать движущиеся фотографии. Но если вам нужно более длинное видео, вы можете снимать высококачественные кадры в режиме записи в журнал или с помощью Dolby Vision. Все камеры могут записывать видео в формате Dolby Vision с разрешением 4K 60 кадров в секунду. Основная камера и телеобъективы могут снимать видео даже с разрешением 4K 120 кадров в секунду.

Меньший по размеру и более дешевый Oppo Find X9 оснащен основной камерой 50 Мп, использующей сенсор старого поколения Pro – 1/1,4” LYT-808 с объективом f/1.6 и OIS. Для сравнения, у X8 был меньший по размеру 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый сенсор LYT-700 с более узкой диафрагмой f/1.8.

К этому добавляется 50-мегапиксельный 73-миллиметровый перископ (объектив f/ 2.6 с OIS), основанный на датчике 1/1,95” LYT-600. Это то же самое, что и в прошлом году. Кроме того, есть сверхширокоугольный модуль 50 Мп с разрешением 15 мм (объектив с автофокусировкой f/2.0 и сенсор Samsung JN5 с диагональю 1/2,75 дюйма). Наконец, Oppo оснастила телефон камерой True Color с 9-канальным мультиспектральным датчиком.

Возвращаясь на минутку к Oppo Find X9 Pro, отметим, что Oppo и Hasselblad создали аксессуар для телеконвертера. Этот дополнительный объектив получи 12 стеклянных элементов и позволяет увеличить оптический зум до 10 раз при съемке фотографий (до 200-кратного цифрового зума). Увеличение видео - до 50 раз. На данный момент этот аксессуар доступен только для X9 Pro.

Серия Oppo Find X9 выходит с ColorOS 16, основанной на Android 16. Oppo обещает 5 обновлений ОС и в общей сложности 6 лет исправлений для системы безопасности. Смартфоны обладают глубокой интеграцией с Google Gemini AI в дополнение к встроенным функциям искусственного интеллекта - например, демонстрации изображений и шумоподавлению камеры, а также таким функциям, как AI Portrait Glow, AI Recorder и AI Mind Space. Интересной деталью является то, что ColorOS 16 изначально поддерживает сопряжение с Apple Watch.

Оба телефона сертифицированы по водонепроницаемости по классам IP66 (струи воды), IP68 (погружение под воду) и IP69 (струи горячей воды).

Oppo Find X9 и Find X9 Pro в настоящее время доступны для предварительного заказа в Китае. Базовые цены Oppo Find X9 и Oppo Find X9 Pro в версии 12/256 Гб составляют 4400 и 5300 юаней, соответственно. Топовые модели с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти оценены в 5800 и 6700 юаней. Официальные подробности глобального запуска серии Find X9 будут объявлены позже.