Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

MForum.ru

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

20.10.2025, MForum.ru

Как это обычно бывает, презентация новых флагманских чипсетов открывает новые возможности для выпуска флагманских телефонов. Oppo представляет поколение Find X9 двумя моделями – одной среднего размера и одной большой. Это произошло и в прошлом году, а позже мы получили топовую линейку Ultra phone и маленькую модель “s”.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Oppo Find X9 и X9 Pro оснащены новым чипсетом Dimensity 9500. Данный чип получил на 32% более быстрый процессор, на 33% более быстрый графический процессор и на 111% более быстрый NPU. Дело не только в скорости, но и в том, что модель 9500 также более эффективна: на 55% для центрального процессора, на 42% для графического процессора и на 56% для сетевого процессора.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Модели X9 оснащены OLED-дисплеями с частотой 120 Гц, которые могут достигать 1800 нит в полноэкранном режиме и до 3600 нит локальной яркости. Одним из ключевых усовершенствований этого поколения стал ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев, который сменил оптический считыватель серии X8.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Oppo Find X9 оснащен дисплеем диагональю 6,59 дюйма, таким же по размеру, как и его предшественник. Однако он получил значительное обновление батареи – теперь его емкость составляет 7025 мАч, что на 1395 мАч больше, чем у X8. Скорость зарядки осталась прежней – смартфон может заряжаться на мощности 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети (плюс он предлагает обратную зарядку мощностью 10 Вт).

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Oppo Find X9 Pro оснащен увеличенным дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и частотой 120 Гц (аналогично предшественнику), но у этой модели используется ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Модель Pro оснащена еще более емким аккумулятором емкостью 7500 мАч. Это на 1590 мАч больше, чем у прошлогодней модели Pro. Система зарядки та же – 90 Вт проводная, 50 Вт беспроводная и 10 Вт обратная. По словам Oppo, после 5 лет использования емкость батареи составит не менее 80%.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

В качестве основной камеры в Oppo Find X9 Pro используется 50-мегапиксельная Sony LYT-828 с сенсором 1/1,28 дюйма. Она больше и на пару поколений опережает 1/1,4-дюймовую LYT-808, которая устанавливалась в X8 Pro. У него также улучшенный объектив - 7-элементный объектив f / 1.5 с OIS. Интересно, что Oppo выбрала новый режим работы камеры по умолчанию – 50-мегапиксельный, вместо обычного 12-мегапиксельного.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Кроме того, 200-мегапиксельная камера Hasselblad оснащена сенсором диагональю 1/1,56 дюйма с калибровкой на уровне пикселей и DCG-HDR (коэффициент усиления при двойном преобразовании, означающий, что пиксели отбираются дважды для каждой фотографии). Этот сенсор установлен за 70-миллиметровым объективом, сертифицированным Hasselblad, с диафрагмой f/2.1. Он оснащен призменной гибридной системой OIS с активным оптическим выравниванием. Для сравнения, 73-миллиметровая телекамера X8 Pro имеет меньший сенсор (50 Мп, 1/1,95 дюйма).

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Компания Oppo также приложила немало усилий для функционала съемки видео. Во-первых, вместо объемных видеороликов вы можете снимать движущиеся фотографии. Но если вам нужно более длинное видео, вы можете снимать высококачественные кадры в режиме записи в журнал или с помощью Dolby Vision. Все камеры могут записывать видео в формате Dolby Vision с разрешением 4K 60 кадров в секунду. Основная камера и телеобъективы могут снимать видео даже с разрешением 4K 120 кадров в секунду.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Меньший по размеру и более дешевый Oppo Find X9 оснащен основной камерой 50 Мп, использующей сенсор старого поколения Pro – 1/1,4” LYT-808 с объективом f/1.6 и OIS. Для сравнения, у X8 был меньший по размеру 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый сенсор LYT-700 с более узкой диафрагмой f/1.8.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

К этому добавляется 50-мегапиксельный 73-миллиметровый перископ (объектив f/ 2.6 с OIS), основанный на датчике 1/1,95” LYT-600. Это то же самое, что и в прошлом году. Кроме того, есть сверхширокоугольный модуль 50 Мп с разрешением 15 мм (объектив с автофокусировкой f/2.0 и сенсор Samsung JN5 с диагональю 1/2,75 дюйма). Наконец, Oppo оснастила телефон камерой True Color с 9-канальным мультиспектральным датчиком.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Возвращаясь на минутку к Oppo Find X9 Pro, отметим, что Oppo и Hasselblad создали аксессуар для телеконвертера. Этот дополнительный объектив получи 12 стеклянных элементов и позволяет увеличить оптический зум до 10 раз при съемке фотографий (до 200-кратного цифрового зума). Увеличение видео - до 50 раз. На данный момент этот аксессуар доступен только для X9 Pro.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Серия Oppo Find X9 выходит с ColorOS 16, основанной на Android 16. Oppo обещает 5 обновлений ОС и в общей сложности 6 лет исправлений для системы безопасности. Смартфоны обладают глубокой интеграцией с Google Gemini AI в дополнение к встроенным функциям искусственного интеллекта - например, демонстрации изображений и шумоподавлению камеры, а также таким функциям, как AI Portrait Glow, AI Recorder и AI Mind Space. Интересной деталью является то, что ColorOS 16 изначально поддерживает сопряжение с Apple Watch.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Оба телефона сертифицированы по водонепроницаемости по классам IP66 (струи воды), IP68 (погружение под воду) и IP69 (струи горячей воды).

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

Oppo Find X9 и Find X9 Pro в настоящее время доступны для предварительного заказа в Китае. Базовые цены Oppo Find X9 и Oppo Find X9 Pro в версии 12/256 Гб составляют 4400 и 5300 юаней, соответственно. Топовые модели с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти оценены в 5800 и 6700 юаней. Официальные подробности глобального запуска серии Find X9 будут объявлены позже.

Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

07.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. D2C: One New Zealand – первые полгода Starlink D2D / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru

10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru

14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: