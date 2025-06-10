Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games

MForum.ru
10.06.2025,
iOS 26 станет самым крупным обновлением iOS за последнее время. Apple изменила подход к нумерации версий операционной системы (теперь номер это год), поэтому на смену iOS 18 приходит сразу 26.
Самым большим нововведением в iOS 26 является Liquid Glass — новый унифицированный язык дизайна Apple. Он явно вдохновлен visionOS, и Apple заявляет, что он «делает что-то чисто цифровое естественным и живым». Весь пользовательский интерфейс отличается элементами дизайна, похожими на кристаллы, и более динамичным откликом на прикосновения.
Экран блокировки обновлен с помощью Liquid Glass и теперь более отзывчив. Виджет времени может адаптироваться к теме фотографий и количеству входящих уведомлений. Apple также добавила новые пространственные сцены, которые придают вашим обоям 3D-эффект. Это придает немного атмосферы Nintendo 3DS.
Приложение Camera — еще одно приложение, которое получило редизайн Liquid Glass. Пользовательский интерфейс стал ровным, а смахивание открывает все настройки. Теперь все параметры качества фото и видео наконец-то доступны в одном месте.
Приложение Photos также обновлено с новым визуальным стилем и получает вкладки Library и Collections. Любое 2D-фото можно преобразовать в 3D Spatial Scene.
Safari представляет собой меньшую и адаптируемую панель вкладок, которая вписывается в страницу при прокрутке и динамически сжимается, чтобы вы могли видеть большую часть страницы.
FaceTime получает новую целевую страницу с персонализированными контактными плакатами и видеосообщениями от ваших контактов.
Приложение Phone получает вкладку Favorites и сводки голосовой почты, чтобы помочь сэкономить время. Контакты и клавиатура по-прежнему доступны.
Call Screening будет бороться со спам-звонками с неизвестных номеров в фоновом режиме. При звонке с неизвестного номера, iPhone начнет звонить только после того, как человек на другом конце провода назовет свое имя и причину звонка.
Hold Assist поможет оставаться на месте во время звонков в компании и уведомит, когда дозвонитесь до реального человека на другом конце линии.
В Messages появились новые фоны для чатов, можно использовать фоны, созданные искусственным интеллектом. В групповых чатах появились опросы, Apple Cash внутри чата и индикаторы набора текста. Инструменты скрининга из приложения Phone также доступны с обнаружением спама на устройстве.
Live Translation — это переработанное приложение Apple для перевода с Apple Intelligence. Оно интегрировано в приложения Messages, Phone и FaceTime. Пользователи могут использовать эту функцию во время звонков, а также получать переведенные субтитры во время звонков FaceTime.
CarPlay также участвует в редизайне Liquid Glass, поскольку он проникает в автомобиль. Доступны светлый и темный режимы и новые компактные оповещения о входящих звонках, сообщениях и других уведомлениях. Apple также добавляет виджеты в пользовательский интерфейс CarPlay и Live Activities. Те же виджеты, что и для iPhone, будут работать в новом CarPlay.
Apple также представила CarPlay Ultra, анонсированный в прошлом месяце. Эта версия CarPlay захватывает все экраны автомобиля, включая спидометр, и позволяет выполнять гораздо более детальные настройки, такие как регулировка радио и климат-контроля вашего автомобиля.
Редизайн Liquid Glass также появится в сервисах Apple. Apple Music получает перевод и произношение текстов песен, а также 3D-анимацию обложек альбомов на экране блокировки. AutoMix помогает создавать идеальные миксы и переходы между песнями. Music Pins позволяет вам прикреплять любимые песни, исполнителей и жанры.
Apple также представила свое новое приложение Games. Это универсальное место для игр, изучения новых названий и общения с друзьями. Приложение включает вкладки Home, Arcade, Play Together и Library. Геймеры найдут предстоящие события, новые обновления и смогут перейти к своим любимым играм прямо из приложения.
Visual Intelligence в iOS 26 получает некоторые крайне необходимые инструменты. Теперь вы можете искать что угодно на экране вашего устройства, как Google Circle to Search. Метод Apple требует еще несколько шагов. Вы делаете снимок экрана, и затем видите новый инструмент Ask и кнопку поиска изображений. Оттуда вы можете выделить элемент, который хотите найти, и он появится в Google или любом другом приложении, которое вы используете для поиска и покупок. Visual Intelligence также может извлекать текст из приглашений на мероприятия и имеет интеграцию ChatGPT.
Apple Maps теперь может изучать ваши предпочтительные маршруты и будет адаптироваться к вашим поездкам, чтобы улучшить их. Apple также представляет Visited Places, чтобы помочь вам заново посетить рестораны и другие места, которые вы недавно посетили.
Приложение Wallet получает новый интерфейс посадочного талона с картографией аэропортов. Вы также можете поделиться статусом своего рейса и трекерами Find My.
Apple выпустит iOS 26 в качестве бета-версии для разработчиков сегодня. Публичная бета-версия выйдет в следующем месяце, а финальная потребительская версия выйдет этой осенью.
© Антон Печеровый,
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