Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2

13.06.2025, MForum.ru

Digital Chat Station раскрыл результаты Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 в Geekbench 6. По данным источника, следующий флагманский SoC Qualcomm достигнет более 4000 баллов в одноядерном тесте и более 11000 баллов в многоядерном.

Для справки, Snapdragon 8 Elite обычно достигает около 3100 и 9800 соответственно (точные цифры, очевидно, зависят от устройства).Apple A19 Pro также должен достичь 4000 баллов в одноядерном тесте, но Elite 2 превзойдет его в многоядерном, где A19 Pro набирает около 10 000 баллов.

По сравнению со своим предшественником, Elite 2 улучшит одноядерный балл примерно на 20–30%, а многоядерный — примерно на 10–15%. Не очень большие цифры, но вполне достойные.

Snapdragon 8 Elite 2 будет анонсирован в конце сентября, в то время как A19 Pro, скорее всего, появится в будущих iPhone в том же месяце. Кстати, в сентябре MediaTek, по-видимому, также представит следующий флагманский SoC.