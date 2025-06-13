MForum.ru
13.06.2025,
Digital Chat Station раскрыл результаты Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 в Geekbench 6. По данным источника, следующий флагманский SoC Qualcomm достигнет более 4000 баллов в одноядерном тесте и более 11000 баллов в многоядерном.
Для справки, Snapdragon 8 Elite обычно достигает около 3100 и 9800 соответственно (точные цифры, очевидно, зависят от устройства).Apple A19 Pro также должен достичь 4000 баллов в одноядерном тесте, но Elite 2 превзойдет его в многоядерном, где A19 Pro набирает около 10 000 баллов.
По сравнению со своим предшественником, Elite 2 улучшит одноядерный балл примерно на 20–30%, а многоядерный — примерно на 10–15%. Не очень большие цифры, но вполне достойные.
Snapdragon 8 Elite 2 будет анонсирован в конце сентября, в то время как A19 Pro, скорее всего, появится в будущих iPhone в том же месяце. Кстати, в сентябре MediaTek, по-видимому, также представит следующий флагманский SoC.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Использование Snapdragon 8 Elite 2 в Xiaomi 16 подтверждено официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru
10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru