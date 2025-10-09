Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии

MForum.ru
Компания Motorola представила в Индии бюджетный 4G-смартфон Moto G06 Power, оснащённый 6,88-дюймовым LCD-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон экрана 20,5:9, максимальная яркость до 600 нит. Для защиты дисплея используется Corning Gorilla Glass 3.
Moto G06 Power базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81-Ultra (два Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц, графический процессор ARM Mali-G52 MP2). Объем ОЗУ – 4 ГБ LPDDR4X, встроенная память 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 ТБ. Новинка работает под управлением Android 15 «из коробки» и будет получать обновления для системы безопасности в течение двух лет.
Moto G06 Power оснащен 50-мегапиксельной тыловой камерой с диафрагмой f/1.8 и светодиодной вспышкой, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2.0. Также в активе новинки стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Moto G06 Power получил сертификат защиты от пыли и брызг IP64.
Возможности подключения включают двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 6.0, GPS и USB Type-C. Размеры Moto G06 Power составляют 171,35 x 77,50 x 8,82 мм, а вес - 220 граммов.
В Moto G06 Power установлена батарея емкостью 7000 мАч, по утверждению Motorola, смартфон может работать до трех дней без подзарядки. Он поддерживает зарядку мощностью 18 Вт и поставляется в комплекте с зарядным устройством. Компания утверждает, что аккумулятор сохраняет более 80% заряда даже после 1000 циклов зарядки.
Moto G06 Power будет доступен в цветах Tendril, Tapestry и Laurel Oak. Он будет продаваться по цене 7 499 рупий за вариант емкостью 4 ГБ + 64 ГБ и поступит в продажу с 11 октября на Flipkart, motorola.in и в розничных магазинах.
