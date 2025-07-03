Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально

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Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально

03.07.2025, MForum.ru

Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально В 2021 году Motorola представила на мировом рынке Moto G100 с чипсетом Snapdragon 870. По сути, это была обновленная версия Motorola Edge S, которая ранее дебютировала в Китае. И вот сейчас в Китае представлен смартфон Moto G100 Pro.

Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально

Moto G100 Pro, позиционируемый как смартфон среднего класса, оснащен 6,67-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5 Кбит/с (2712 x 1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью до 4500 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i и оснащен встроенным датчиком отпечатков пальцев. Новинка также оснащена двумя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Moto G100 Pro оснащен 32-мегапиксельной камерой для селфи, а на задней панели расположена двойная камера в конфигурации с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT-600 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Moto G100 Pro работает под управлением Android 15 с интерфейсом Motorola Hello UI. Основа аппаратной части MediaTek Dimensity 7300. Новинка доступен в двух вариантах оперативной памяти — 8 ГБ и 12 ГБ — и двух вариантах – 256 ГБ или 512 ГБ – встроенной памяти.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6720 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Moto G100 Pro сертифицирован в части защиты от воды и пыли по классу IP68 и IP69, также прошел сертификацию по ряду требования американского военного стандарта MIL-STD 810H. Размеры Moto G100 Pro составляют 161,21 x 74,74 x 7,87 мм, а вес - 198 граммов.

В Китае Moto G100 Pro предлагается по цене 1399 юаней (~ 195 долларов) за модель с 8 ГБ + 256 ГБ, 1499 юаней (~ 210 долларов или 17 920 рупий) за модель с 12 ГБ + 256 ГБ и 1699 юаней (~ 240 долларов) за версию с 12 ГБ + 512 ГБ. Он доступен в четырех цветовых вариантах: Pine Smoke Blue, Tundra Blue, Clouds Ink Black и Silk Purple. Мировой релиз не ожидается, на глобальном рынке присутствуют Moto G86/ Moto G86 Power, обладающие схожими возможностями.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информацйии gizmochina.com

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