Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля

01.07.2025, MForum.ru

Ожидается, что Motorola представит Moto G96 5G в Индии 9 июля 2025 года в 12 часов дня. Информация взята из тизерного постера, опубликованного @stufflistings.

Модель G96 5G, скорее всего, станет прямым продолжением модели Moto G85 и, вероятно, будет доступна только на индийском рынке.

Утечка указывает на некоторые серьезные обновления. Ожидается, что телефон будет оснащен изогнутым дисплеем P-OLED с частотой 144 Гц, 10-битным разрешением FHD +, максимальной яркостью 1600 нит и поддержкой 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass 5 и будет использовать технологию повышения цветопередачи дисплея для улучшения визуальных эффектов. Также сообщается, что устройство имеет класс защиты IP68, что делает его пыле- и влагостойким.

На флипкарте указано, что Moto G96 5G будет представлен в четырех цветах: зеленом, синем, фиолетовом и красном. Однако на опубликованном постере не показан фиолетовый вариант.

Ожидается, что Moto G96 5G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon. Также он получит двойную тыловую камеру с 50-мегапиксельным сенсором LYTIA и оптической стабилизацией изображения. Сэлфи-камера разместится в круглом вырезе экрана.

Motorola пока не подтвердила дату запуска или технические характеристики, но все указывает на то, что новинка выйдет на индийский рынок 9 июля.