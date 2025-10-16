Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально

16.10.2025, MForum.ru

Компания Honor представила планшет MagicPad3 Pro 13.3 с экраном диагональю 13,3 дюйма.

Honor MagicPad3 Pro 13.3 оснащен 13,3-дюймовым ЖК-экраном разрешением 3200x2136 пикселей с частотой обновления 165 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, 12/16 ГБ оперативной памяти, 256/512 ГБ памяти для хранения данных. В программной части устройство поставляется с MagicOS 10.0 поверх операционной системы Android 16.

Фоточасть Honor MagicPad3 Pro 13.3 включает в себя 13-мегапиксельную тыловую камеру с дополнительным 2-мегапиксельным сенсором для макро, а также 9-мегапиксельную фронтальную камеру. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 12 450 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Габариты Honor MagicPad3 Pro 13.3 составляют 293,88 x 201,38 x 5,79 мм, вес 595 г. Купить новинку можно в белом, золотом и сером цветах.

Цена начинается с 3799 юаней (533 доллара) за модель с 12/256 ГБ памяти, повышается до 4399 юаней (617 долларов) за версию с 12/512 ГБ памяти и достигает 4699 юаней (659 долларов), для желающих купить вариант с 16/512 ГБ памяти.