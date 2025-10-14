Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально

14.10.2025, MForum.ru

Одновременно с дебютом своих флагманских смартфонов X300 и X300 Pro компания Vivo анонсировала три новых устройства, включая 12,1-дюймовый планшет Pad 5e, умные часы Watch GT 2 и флагманские наушники TWS 5.

Vivo Pad 5e представляет собой планшет среднего класса, оснащенный 12,1-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 8s третьего поколения и аккумулятором емкостью 10 000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт. По своим ключевым характеристикам он схож с vivo Pad3, который был выпущен еще в августе 2024 года.

На передней панели Vivo Pad 5e расположен 12,1-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1968 x 2800 пикселей с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7,1:5. Экран оснащен функцией ввода с помощью стилуса с помощью дополнительного устройства Vivo Pencil3, а для повышения производительности можно подключить Smart Touch Keyboard 5.

Объем ОЗУ – 8/12/16 Гб, встроенной памяти – 128-512 Гб. Фоточасть включает в себя 8-мегапиксельную тыловую камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи. Программная часть представлена OriginOS 5.

Стоимость Vivo Pad 5e в базовой комплектации 8/128 ГБ составляет от 1 999 юаней (280 долларов), в комплектации 16/512 ГБ - от 2 999 юаней (421 доллара). Продажи в Китае начнутся 17 октября.