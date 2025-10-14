Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально

MForum.ru
14.10.2025,
Одновременно с дебютом своих флагманских смартфонов X300 и X300 Pro компания Vivo анонсировала три новых устройства, включая 12,1-дюймовый планшет Pad 5e, умные часы Watch GT 2 и флагманские наушники TWS 5.
Vivo Pad 5e представляет собой планшет среднего класса, оснащенный 12,1-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 8s третьего поколения и аккумулятором емкостью 10 000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт. По своим ключевым характеристикам он схож с vivo Pad3, который был выпущен еще в августе 2024 года.
На передней панели Vivo Pad 5e расположен 12,1-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1968 x 2800 пикселей с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7,1:5. Экран оснащен функцией ввода с помощью стилуса с помощью дополнительного устройства Vivo Pencil3, а для повышения производительности можно подключить Smart Touch Keyboard 5.
Объем ОЗУ – 8/12/16 Гб, встроенной памяти – 128-512 Гб. Фоточасть включает в себя 8-мегапиксельную тыловую камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи. Программная часть представлена OriginOS 5.
Стоимость Vivo Pad 5e в базовой комплектации 8/128 ГБ составляет от 1 999 юаней (280 долларов), в комплектации 16/512 ГБ - от 2 999 юаней (421 доллара). Продажи в Китае начнутся 17 октября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru