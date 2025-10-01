Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

01.10.2025, MForum.ru

В семействе Vivo V60 Lite появилась модель 4G. Однако, это небольшое обновление относительно предшественника.

Vivo V60 Lite 4G получил OLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма при разрешении 1080p+ и частоте обновления 120 Гц. Также он поддерживает 10–битную цветопередачу, но без поддержки HDR10+ (по крайней мере, в спецификациях она не упомянута). Яркость экрана аналогична предшественнику Vivo V50 Lite 4G – 1800 нит.

Еще одно обновление, о котором стоит упомянуть, - это 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на задней панели, заменившая 2-мегапиксельный датчик глубины, используемый предшественником. Таким образом, в этой части модель 4G соответствует своему 5G-аналогу.

Две другие камеры – 50-мегапиксельная основная на задней панели, которая использует тот же 1/1,95-дюймовый сенсор Sony IMX882, и 32-мегапиксельная 1/3,1-дюймовая селфи-камера на передней панели. Одним из ключевых обновлений V60 Lite 5G стало добавление возможности записи видео в формате 4K, однако это стало возможным только благодаря новому чипсету 5G-версии.

Чипсет vivo V60 Lite 4G не был обновлен. В этом смартфоне по-прежнему используется бессмертный Snapdragon 685, который обеспечивает максимальное разрешение видеозаписи 1080p. Кроме того, относительно 5G-версии, у 4G-варианта меньше оперативной памяти (8 ГБ в LPDDR4X), хотя объем встроенной памяти остается прежним - 256 ГБ в UFS 2.2.

Из-за старого чипсета набор коммуникативных функций также выглядит устаревшим. Версия Wi-Fi в списке не указана (предположительно, Wi-Fi 5/802.11ac, как на V50 Lite 4G), версия Bluetooth - 5.0. И, конечно же, порт USB-C подключен только для скорости 2.0. Зато есть NFC.

Аккумуляторная система осталась без изменений, но она уже была одной из главных особенностей старой модели Lite. Аккумулятор емкостью 6500 мАч способен обеспечить более 27 часов воспроизведения видео без подзарядки. Зато новинка поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 90 Вт. По словам представителей vivo, 24 уровня защиты обеспечат работоспособность аккумулятора в течение как минимум 5 лет.

Как и его 5G-аналог, V60 Lite 4G тоньше своего предшественника - его толщина составляет 7,59 мм по сравнению с 7,8 мм. Вес практически не изменился и составляет 194 г. Как и прежде, телефон имеет класс защиты IP65 (пыленепроницаемость, защита от струй воды).

Модель vivo V60 Lite 4G появилась на сайте Vivo в Турции. Версия 8/256 ГБ стоит примерно 22 тысячи турецких лир ($530/€450/₹47,000). Покупатели V60 Lite 4G получают в подарок пару наушников vivo TWS3e buds и подарочную коробку vivo – подставку для телефона, термос и брелок для ключей.