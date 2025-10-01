Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

MForum.ru

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

01.10.2025, MForum.ru

В семействе Vivo V60 Lite появилась модель 4G. Однако, это небольшое обновление относительно предшественника.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Vivo V60 Lite 4G получил OLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма при разрешении 1080p+ и частоте обновления 120 Гц. Также он поддерживает 10–битную цветопередачу, но без поддержки HDR10+ (по крайней мере, в спецификациях она не упомянута). Яркость экрана аналогична предшественнику Vivo V50 Lite 4G – 1800 нит.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Еще одно обновление, о котором стоит упомянуть, - это 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на задней панели, заменившая 2-мегапиксельный датчик глубины, используемый предшественником. Таким образом, в этой части модель 4G соответствует своему 5G-аналогу.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Две другие камеры – 50-мегапиксельная основная на задней панели, которая использует тот же 1/1,95-дюймовый сенсор Sony IMX882, и 32-мегапиксельная 1/3,1-дюймовая селфи-камера на передней панели. Одним из ключевых обновлений V60 Lite 5G стало добавление возможности записи видео в формате 4K, однако это стало возможным только благодаря новому чипсету 5G-версии.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Чипсет vivo V60 Lite 4G не был обновлен. В этом смартфоне по-прежнему используется бессмертный Snapdragon 685, который обеспечивает максимальное разрешение видеозаписи 1080p. Кроме того, относительно 5G-версии, у 4G-варианта меньше оперативной памяти (8 ГБ в LPDDR4X), хотя объем встроенной памяти остается прежним - 256 ГБ в UFS 2.2.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Из-за старого чипсета набор коммуникативных функций также выглядит устаревшим. Версия Wi-Fi в списке не указана (предположительно, Wi-Fi 5/802.11ac, как на V50 Lite 4G), версия Bluetooth - 5.0. И, конечно же, порт USB-C подключен только для скорости 2.0. Зато есть NFC.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Аккумуляторная система осталась без изменений, но она уже была одной из главных особенностей старой модели Lite. Аккумулятор емкостью 6500 мАч способен обеспечить более 27 часов воспроизведения видео без подзарядки. Зато новинка поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 90 Вт. По словам представителей vivo, 24 уровня защиты обеспечат работоспособность аккумулятора в течение как минимум 5 лет.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

Как и его 5G-аналог, V60 Lite 4G тоньше своего предшественника - его толщина составляет 7,59 мм по сравнению с 7,8 мм. Вес практически не изменился и составляет 194 г. Как и прежде, телефон имеет класс защиты IP65 (пыленепроницаемость, защита от струй воды).

Модель vivo V60 Lite 4G появилась на сайте Vivo в Турции. Версия 8/256 ГБ стоит примерно 22 тысячи турецких лир ($530/€450/₹47,000). Покупатели V60 Lite 4G получают в подарок пару наушников vivo TWS3e buds и подарочную коробку vivo – подставку для телефона, термос и брелок для ключей.

Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: