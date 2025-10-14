Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite

14.10.2025, MForum.ru

Nothing выпустила модели Phone (3a) и Phone (3a) Pro среднего класса в марте текущего года. В июле появились слухи, что компания, работает над устройством Lite, которое должно пополнить эту линейку.

Nothing Phone (3a) Lite

Согласно свежим данным, устройство будет называться Nothing Phone (3a) Lite. Предполагается, что он будет выпускаться только в одной конфигурации памяти, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Предлагаться новинка будет в черно-белом исполнении. Впрочем, есть шанс, что на ряде рынков новинка получит и другие варианты памяти и/или цветовые решения.

Сообщается, что Phone (3a) Lite появится на рынке по всему миру, в том числе в Индии, до конца этого года. К сожалению, это все, что просочилось на данный момент. Подробностей о ценах и технических характеристиках пока нет. Судя по названию, Phone (3a) Lite станет самым доступным устройством Nothing, хотя и дороже устройств бюджетной линейки CMF.