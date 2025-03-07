Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально

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Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально

07.03.2025, MForum.ru

Nothing официально анонсировала дуэт смартфонов среднего класса: Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Оба телефона основаны на одной платформе, но версия Pro получила несколько дополнительных функций, улучшенные камеры и другой дизайн.

Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально

Phone (3a) Pro оснащен 6,77-дюймовой OLED-панелью защищенной стеклом Panda Glass. Панель, как утверждается, достигает яркости 1300 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и глубину цвета 10 бит. Основа аппаратной платформы – Snapdragon 7s Gen 3, и в зависимости от региона доступны варианты 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ или 12 ГБ/256 ГБ.

Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально

Nothing уделяет большое внимание камере (3a) Pro. Основная камера использует 50-мегапиксельный датчик 1/1,56" в паре с диафрагмой f/1,88, а объектив оснащен оптической стабилизацией изображения. Также имеется 50-мегапиксельная перископическая камера 1/1,95" f/2,55 с 3-кратным оптическим зумом. По утверждению Nothing, возможно зума можно расширить до 6-кратного с помощью движка TrueLens 3.0 и других интеллектуальных функций искусственного интеллекта для улучшения качества изображения. Последним сенсором тыловой камеры стал 8-мегапиксельный сверхширокоугольный. Фронтальная камера выглядит — 50 МП, 1/2,76", f/2,2.

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За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку до 50 Вт, и, по словам Nothing, 50% заряда набирается всего за 19 минут.

Прочие особенности включают в себя культовый интерфейс Nothing Glyph на задней панели. Он не только придает устройству этот отличительный вид, но и выполняет функцию уведомлений при входящих уведомлениях и звонках. Также отметим защиту IP64 и программируемой кнопкой Essential Key, размещенный под кнопкой питания.

В плане поддержки владельцам следует ожидать 3 крупных обновления ОС и 6 лет исправлений безопасности, начиная с NothingOS 3.1 на базе Android 15.

Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально

Большинство рынков получают только один вариант памяти — 12 ГБ/256 ГБ стоимостью £449 / $459 / €459 / INR 33 999, в то время как Индия также получает два более дешевых варианта — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, оцененные в INR 29 999 и 31 999 соответственно. Цветовые решения только серые и черные. Телефон будет доступен для предварительного заказа 11 марта.

Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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