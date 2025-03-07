Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально

MForum.ru
07.03.2025,
Обычный Phone (3a) предлагает ту же 6,77-дюймовую OLED-панель, чип Snapdragon 7s Gen 3 и до 12 ГБ/256 ГБ памяти, что аналогично Pro-версии. Главное отличие заключается в настройке камеры.
Nothing Phone (3a) сохраняет основную камеру 50 МП f/1.88, но 3-кратный перископический телеобъектив меняется на стандартную 2-кратную зум-камеру с 50-мегапиксельным датчиком 1/2.74". 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор сохранился. Фронтальный 50-мегапиксельный модуль заменен на 32-мегапиксельный с апертурой f/2.2.
Емкость аккумулятора и зарядка также идентичны — 5000 мАч и быстрая проводная зарядка 50 Вт. Также сохранены защита от проникновения пыли и влаги по классу IP64, Essential Key и обещанные 3 основных обновления ОС и 6 лет обновлений программного обеспечения.
Глобальные конфигурации памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ, за которые просят £329 / €329 / INR 24 999 и £379 / $379 / €379 соответственно. Индийский рынок получает одну дополнительную разновидность — 8 ГБ/256 ГБ, и она обойдется вам в 26 999 INR. Доступные варианты окраски — черный, белый и синий, но последний не будет доступен в США. На большинстве рынков клиенты могут оформить предварительный заказ 4 марта через официальный веб-магазин Nothing.
© Антон Печеровый,
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