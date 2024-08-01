Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получил новый чипсет и улучшенную сэлфи-камеру

MForum.ru
01.08.2024,
Phone (2a) от Nothing был выпущен в марте текущего года, но уже получил обновленную версию. Phone (2a) Plus представляет собой Phone (2a) с обновленным чипсетом, новой 50-мегапиксельной камерой для селфи и двумя новыми вариантами цвета — металлическим серым и обновленным черным.
Ключевое изменение Nothing Phone (2a) Plus – переход на чипсет Dimensity 7350 Pro, представляющий собой разогнанную версию Dimensity 7200 Pro от Phone (2a). Данный чип создан MediaTek эксклюзивно для Phone (2a) Plus. За вычислительные возможности отвечает восьмиядерный процессор с 2 ядрами Cortex-A715 с тактовой частотой 3,0 ГГц и 6 ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графический процессор – Mali-G610 MC4, работающий на частоте 1,3 ГГц. Заявленный прирост производительности 10% для обычных задач и до 30% в задачах интенсивно использующих графический процессор. Dimensity 7350 Pro поддерживает ту же полосу 5G, что и Dimesnity 7200 Pro.
Второе важное изменение – Phone (2a) Plus получил новую 50-мегапиксельную фронтальную камеру, которая заменяет 32-мегапиксельную фронтальную камеру на Phone (2a). Новый сенсор теперь поддерживает запись видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Он по-прежнему расположен внутри выреза 6,7-дюймового AMOLED-экрана разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели находится основная камера 50 Мп (24 мм) и сверхширокоугольный объектив 50 Мп, что аналогично Phone (2a).
Nothing Phone (2a) Plus оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 50 Вт, что немного больше, чем 45 Вт на Phone (2a).
Программное обеспечение представлено Nothing OS 2.6 на базе Android 14 с интеграцией ChatGPT и новым виджетом News Reporter, который читает новости вслух с помощью голоса финансового директора Nothing Тима Холброу. Эта функция также доступна для других телефонов Nothing через приложение Nothing Widgets из магазина Google Play.
Цена Nothing Phone (2a) Plus начинается с 399 долларов США/399 фунтов стерлингов за комплектацию 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня на nothing.tech. Начало продаж – 3 августа в Великобритании и 7 августа в Индии. Цены для индийского рынка - 27 999 рупий за вариант 8/256 Гб и 29 999 рупий за версию с 12 Гб ОЗУ
© Антон Печеровый,
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