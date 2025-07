Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально

22.07.2025, MForum.ru

За редким исключением, смартфоны охлаждаются пассивно. Однако Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro оснащены крошечным вентилятором, который охлаждает их чипсеты во время длительных игровых сессий.

Oppo K13 Turbo работает на базе 4-нм чипа Dimensity 8450 (TSMC) с восемью ядрами Cortex-A725 и графическим процессором Mali-G720 MC7. Oppo K13 Turbo Pro оснащен Snapdragon 8s Gen 4 – другим 4-нм чипом (TSMC) с восемью процессорными ядрами (одно Cortex-X4 и семь Cortex-A720) и графическим процессором Adreno 825.

В обоих случаях чипсет будет охлаждаться с помощью микроцентробежного вентилятора, который вращается со скоростью до 18 000 оборотов в минуту и улучшает рассеивание тепла на 20%. Он оснащен сверхтонкими лопастями (0,1 мм) и такими же тонкими ребрами теплоотвода. Радиатор также подключен к испарительной камере площадью 7 000 мм2.

Различные наборы микросхем обеспечивают незначительные различия в тепловых характеристиках. Например, после 3 часов игры в популярную MOBA-игру в помещении с температурой 25 ° C K13 Turbo (Dimensity 8450) по-прежнему работает со скоростью 119,9 кадров в секунду при температуре 43,3 ° C. В аналогичном случае температура в K13 Turbo Pro составляет 42,2 ° C.

Oppo K13 Turbo Pro оснащен более быстрой памятью UFS 4.0 (до 512 ГБ), в то время как обычный Turbo использует память UFS 3.1 (до 256 ГБ). Оба устройства оснащены оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ.

Самой впечатляющей особенностью дизайна Oppo K13 Turbo и Turbo Pro является то, что они обладают полной водонепроницаемостью – IPX6 (брызги), IPX8 (погружение под воду) и IPX9 (струи воды). Вентилятор также защищен и от падения телефона.

Оба телефона могут работать очень долго благодаря своим батареям емкостью 7000 мАч. Oppo обещает 5 лет бесперебойной работы от аккумулятора. Зарядное устройство SuperVOOC мощностью 80 Вт позволяет за полчаса разрядить батарею до 68%. Также возможна зарядка без подзарядки (отключение телефона от сети).

Oppo K13 Turbo и Oppo K13 Turbo Pro оснащены 6,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1280 x 2800 пикселей и 10-битной цветопередачей. Они поддерживают частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Максимальная яркость панелей составляет 1600 нит. Для игр в обоих телефонах реализована функция генерации кадров, увеличения разрешения и Super HDR без дополнительной нагрузки на соответствующие графические процессоры.

Система камер довольно простая, с 50-мегапиксельным основным сенсором (у Pro – c OIS) на задней панели (объектив 27 мм f / 1.8) и поддержкой видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Также на задней панели установлен 2-мегапиксельный датчик глубины. Для сэлфи служит 16-мегапиксельная камера (объектив 23 мм f / 2.4) с разрешением видео 1080p при 30 кадрах в секунду.

Новинки оснащены стереодинамиками и линейными двигателями по оси X для тактильной обратной связи. У них также есть сканеры отпечатков пальцев под дисплеем (предположительно оптического типа). Turbo Pro поддерживает Wi-Fi 7 (be), в то время как Turbo предлагает только Wi-Fi 6 (ax).

Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro доступны для предзаказа в Китае с сегодняшнего дня, начало отгрузок – 25 июля (пятница). Цены базовой конфигурации 12/256 Гб составляют 1800 юаней за Oppo K13 Turbo и 2000 юаней за Oppo K13 Turbo Pro. Топовый Oppo K13 Turbo 12/512 Гб обойдется в 2300 юаней, а топовый Oppo K13 Turbo Pro с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти оценен в 2700 юаней.