Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте»

MForum.ru
23.06.2025,
Компания Oppo представила в Индии смартфон K13x 5G, позиционируемый как самый надежный 5G-смартфон в своем сегменте. Новинка получила сертификат SGS Gold Drop и соответствует военным стандартам MIL-STD 810H.
Корпус, защищенный от повреждений на 360°, изготовлен из алюминиевого сплава AM04 аэрокосмического класса, усилен защитным стеклом Crystal Shield и дополнен биомиметической губчатой системой амортизации. Кроме того, он оснащен защитным стеклом Gorilla Glass 7i для экрана и имеет степень защиты от пыли и воды IP65.
Oppo K13x 5G оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD + с частотой обновления 120 Гц, частотой сенсорной дискретизации 240 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит в режиме HBM.
Oppo K13x 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Пользователи могут расширить объем памяти с помощью карты microSD. Новинка работает под управлением ColorOS 15.1 на базе Android 15. K13x оснащен массивным аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт.
Oppo K13x 5G получил двойную тыловую камеру 50-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным дополнительным. В вырезе экрана расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Также в наличии боковой датчик отпечатков пальцев, две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS и USB-C.
Oppo K13x 5G доступен в трех конфигурациях — 4 ГБ + 128 ГБ по цене 11 999 рупий, 6 ГБ+128 ГБ по цене 12 999 рупий и 8 ГБ+128 ГБ по цене 14 999 рупий. Смартфон поступит в продажу с 12 часов 27 июня 2025 года в интернет-магазине Oppo и Flipkart в двух цветовых вариантах: темно-фиолетовый Midnight Violet и Sunset Peach (персиковый с закатом).
В рамках стартового предложения покупатели могут воспользоваться мгновенной скидкой в размере 1000 рупий на 4- и 6-гигабайтные версии и 2000 рупий на 8-гигабайтную версию, воспользовавшись предложениями некоторых банков.
© Антон Печеровый,
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