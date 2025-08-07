Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6

MForum.ru
На Geekbench отметился еще не анонсированный чипсет Samsung. Предполагается, что речь идет о чипсете Exynos 1680, оснащенном графическим процессором Xclipse 550.
Чип появился с идентификатором S5E8865 и получил 6330 баллов по OpenCL. Ожидается, что он будет основан на микроархитектуре AMD RDNA 3.5, которая также используется во флагманском Exynos 2500.
Ожидается, что Exynos 1680 появится в качестве преемника прошлогоднего Exynos 1580 (S5E8855). По слухам, ему найдется место внутри грядущего Samsung Galaxy A57 и, скорее всего, появится в других моделях Samsung Galaxy A среднего класса, как только будет официально анонсирован.
© Антон Печеровый
