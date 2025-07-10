Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE

10.07.2025, MForum.ru

Второй новинкой стал Samsung Galaxy Z Flip7 FE, позиционируемый как более доступное устройство относительно Samsung Galaxy Z Flip7. Однако он технически проще и близок к прошлогодней модели Z Flip 6.

Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip7 FE первый складной смартфон серии FE

Базовая модель FE стоит на 200 долларов/200 евро дешевле, чем базовая модель Z Flip7. Следует отметить, что у нее меньше памяти - 8/128 ГБ против 12/256 ГБ. Если сравнивать модели с 256 ГБ памяти, то FE стоит на 140 долларов/140 евро дешевле. Но объем ОЗУ у нее также 8 ГБ, а не 12 ГБ как у Samsung Galaxy Z Flip7. Основа аппаратной части Samsung Galaxy Z Flip7 FE – Exynos 2400 из прошлогодней серии Galaxy S24.

Размеры Samsung Galaxy Z Flip7 FE в сложенном виде составляют 14,9 мм, в разложенном – 6,9 мм, вес составляет 187 г при емкости АКБ 4000 мАч. Он оснащен 3,4-дюймовым дисплеем на крышке в форме папки и 6,7-дюймовым внутренним дисплеем. Внешняя поверхность защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2 и бронированным алюминием.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE сертифицирован по классу IP48 в части защиты от воды и пыли. Он поставляется только в черно-белом варианте, эксклюзивных цветов нет. Новинка работает под управлением One UI 8/Android 16 "из коробки". Камеры: основная - 50 Мп (f/ 1.8, 1,0 мкм пикселей, OIS) и сверхширокоугольная - 12 Мп снаружи и 10 Мп внутри. Они не поддерживают HDR-видео.

Прием предварительных заказов на Samsung Galaxy Z Flip7 и Z Flip7 FE уже начался, в продаже новинки будут доступны с 25 июля. При покупке любого из устройств бонусом идет бесплатная 6-месячная подписка на тарифный план Google AI Pro с 2 ТБ облачного хранилища. Цены Samsung Galaxy Z Flip7 FE начинаются от 900 долларов США (1000 евро) за версию 8/128 Гб и достигают 960 долларов США (1060 евро) за вариант 8/256 Гб.

Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip7 FE первый складной смартфон серии FE

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: И снова нужна медь - штыри вместо шариков / MForum.ru

07.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. D2C: One New Zealand – первые полгода Starlink D2D / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru

07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru

02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru

02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru

30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: