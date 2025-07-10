Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE

MForum.ru
10.07.2025,
Второй новинкой стал Samsung Galaxy Z Flip7 FE, позиционируемый как более доступное устройство относительно Samsung Galaxy Z Flip7. Однако он технически проще и близок к прошлогодней модели Z Flip 6.
Базовая модель FE стоит на 200 долларов/200 евро дешевле, чем базовая модель Z Flip7. Следует отметить, что у нее меньше памяти - 8/128 ГБ против 12/256 ГБ. Если сравнивать модели с 256 ГБ памяти, то FE стоит на 140 долларов/140 евро дешевле. Но объем ОЗУ у нее также 8 ГБ, а не 12 ГБ как у Samsung Galaxy Z Flip7. Основа аппаратной части Samsung Galaxy Z Flip7 FE – Exynos 2400 из прошлогодней серии Galaxy S24.
Размеры Samsung Galaxy Z Flip7 FE в сложенном виде составляют 14,9 мм, в разложенном – 6,9 мм, вес составляет 187 г при емкости АКБ 4000 мАч. Он оснащен 3,4-дюймовым дисплеем на крышке в форме папки и 6,7-дюймовым внутренним дисплеем. Внешняя поверхность защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2 и бронированным алюминием.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE сертифицирован по классу IP48 в части защиты от воды и пыли. Он поставляется только в черно-белом варианте, эксклюзивных цветов нет. Новинка работает под управлением One UI 8/Android 16 "из коробки". Камеры: основная - 50 Мп (f/ 1.8, 1,0 мкм пикселей, OIS) и сверхширокоугольная - 12 Мп снаружи и 10 Мп внутри. Они не поддерживают HDR-видео.
Прием предварительных заказов на Samsung Galaxy Z Flip7 и Z Flip7 FE уже начался, в продаже новинки будут доступны с 25 июля. При покупке любого из устройств бонусом идет бесплатная 6-месячная подписка на тарифный план Google AI Pro с 2 ТБ облачного хранилища. Цены Samsung Galaxy Z Flip7 FE начинаются от 900 долларов США (1000 евро) за версию 8/128 Гб и достигают 960 долларов США (1060 евро) за вариант 8/256 Гб.
© Антон Печеровый,
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